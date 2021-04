Trame di futuro 2021: il 12 aprile l’incontro online per il bando di concorso

Il 19 aprile ultimo giorno per presentare le iniziative al Tavolo delle politiche giovanili del Comune di Rovereto

Sviluppare la cittadinanza attiva, accrescere il protagonismo giovanile, promuovere percorsi di ricerca e innovazione, stimolare il confronto e lo scambio nella comunità.

Questi gli obiettivi del bando di concorso “Trame di futuro”, promosso dal Tavolo delle politiche giovanili del Comune di Rovereto che scadrà il prossimo 19 aprile e rivolto a organizzazioni ed enti, associazioni, cooperative, scuole e Gruppi informali di giovani e adulti.

Un bando che si inserisce all’interno del Piano Giovani di Zona (PGZ) di Rovereto, uno strumento voluto dal Comune di Rovereto per creare una cultura delle politiche giovanili, per incentivare e sostenere sul territorio proposte e attività rivolte al mondo giovanile, in particolare quelle organizzate dagli stessi giovani.

Il Comune, attraverso questa iniziativa, vuole finanziare quei progetti che si inseriscono all’interno dei macro obiettivi contenuti nel Piano strategico giovani (PSG) 2021-22.

Il Tavolo delle politiche giovanili vuole in particolare appoggiare quelle proposte in cui adolescenti e giovani si attivano a favore del proprio territorio e delle persone che in questo ci vivono, progetti in cui il mondo giovanile si mette in gioco per la propria comunità proponendo attività che vadano a migliorare la realtà che li circonda.

Gli assi prioritari individuati per l’anno 2021 a cui i progetti dovranno fare riferimento sono coinvolgimento e partecipazione; formazione continua e informazione; contrasto a stereotipi, pregiudizi e inclusione dei giovani nella vita della comunità; sviluppo sostenibile (agenda 2030) e maggior impatto sociale delle progettualità attivate.

Sulla piattaforma https://meet.jit.si/PresentazioneBandoRoveretoGiovani, il 12 aprile, alle ore 20.30, saranno presentate le modalità di partecipazione e si potranno porre domande al referente del Piano Giovani di Zona, Matteo Bolner che, insieme all’assessora alle Politiche Giovanili, Micol Cossali, illustrerà i criteri e le specifiche del bando.

Per iscriversi alla serata di presentazione si può compilare il forum online sul sito: roveretogiovani.it, dove si trovano tutte le informazioni, oppure inviando una mail con il proprio nome e cognome (ed eventuale organizzazione di appartenenza) all’indirizzo pgz@comune.rovereto.tn.it.