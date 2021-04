Oipa Trento ringrazia l’Unità Medico Veterinaria Volontaria per la donazione di presidi sanitari ai volontari impegnati ormai da due anni nell’assistenza alle famiglie colpite dal Covid proprietarie di cani.

A titolo completamente gratuito e senza nessun sussidio pubblico, i volontari portano in passeggiata tre volte al giorno gli “amici a quattro zampe” delle persone bloccate in casa e che altrimenti dovrebbero cedere temporaneamente i propri cani, a strutture come i canili con un notevole stress psicologico.

In questo periodo i volontari Oipa hanno percorso più di 20 mila chilometri a spese proprie. Da parte sua l’Unità Medico Veterinaria garantisce l’assistenza sanitaria gratuita per tutti i cani seguiti dai volontari.

Di seguito la nota con i ringraziamenti: “ In un momento così impegnativo e pesante della nostra società, colpita da una pandemia globale, abbiamo unito le forze anche qui, nel nostro Trentino. E, unendo le forze di volontari generosi che giornalmente si spendono per alleviare le difficoltà delle famiglie colpite dal COVID-19, siamo stati in grado di dare un servizio di altissima qualità, anche grazie alla vostra guida come medici veterinari volontari.

Siamo quindi a ringraziarvi per le attrezzature donateci per poter proseguire nelle attività di assistenza agli amici a quattro zampe, certi che i nostri volontari apprezzeranno questa vostra ulteriore vicinanza al percorso che stiamo percorrendo assieme”.

