Melinda Enjoy®: si chiude una stagione positiva

Si chiude un’altra stagione di successo per Enjoy®. Anche quest’anno “La mela dal gusto rotondo!” firmata Melinda ha fatto registrare ottimi risultati, sia in termini di vendite che di apprezzamento da parte dei clienti.

Oltre 500 gli operatori ortofrutticoli, tra grossisti e fruttivendoli, coinvolti nelle attività di promozione e di raccolta opinioni e più di 1.000.000 le confezioni “arrivate nelle case degli italiani”: sono questi, in sintesi, i numeri della campagna commerciale appena conclusasi.

Enjoy® è sempre più apprezzata per il sapore caratteristico e molto rotondo, al tempo stesso dolce e con una nota di acidità, l’aroma fruttato e floreale e la polpa croccante e succosa. Una mela dalla forte personalità e dall’equilibrio perfetto, buona da mangiare e bella da vedere, frutto di un attento processo di selezione.

L’approccio di Melinda al sistema varietale, infatti, si distingue per un’accurata cernita di mele idonee alla coltivazione nelle Valli del Noce e una strategia marketing a supporto delle vendite, che parte da ricerche sul reale gradimento delle varietà proposte, in termini sia di gusto sia di immagine. L’obiettivo è introdurre sul mercato prodotti fortemente distintivi, che sappiano incontrare il gusto e la voglia di sperimentare dei consumatori moderni e offrire prospettive di crescita all’agricoltura della Val di Non.

“Nei prossimi anni, la produzione di Enjoy® supererà le 10 mila tons. Per questo, Melinda ha già iniziato a gettare le basi per assicurare un futuro promettente a questa mela, che in prospettiva diventerà sempre più strategica nei programmi del Consorzio” spiega Andrea Fedrizzi, Direttore Marketing Melinda. “Nel corso della stagione appena conclusa abbiamo organizzato specifiche attività di promozione sui mercati tradizionali, per far conoscere meglio la nuova varietà a grossisti e fruttivendoli e raccogliere la loro opinione – per noi fondamentale – tramite questionari di gradimento. Gli ottimi apprezzamenti ricevuti ci confermano che quella intrapresa è la strada corretta”.

L’apprezzamento di Enjoy® sembra non conoscere confini. Le attività di promozione sono state realizzate anche all’estero, in particolare in Spagna, con esiti favorevoli e incoraggianti, in buona parte legati all’oggettiva qualità organolettica del frutto.

