La nuova piscina di Trento sarà realizzata con l’apporto dei privati?

Il progetto della nuova piscina di Trento molto discusso, ma fortemente voluto dalle amministrazioni comunali di centro sinistra, è a un bivio.

O riesce a coinvolgere i privati che dovrebbero dare il loro contributo attraverso il canale della ristorazione e della zona wellness o si torna al progetto d’origine.

Quello nuovo deve fare i conti con la crisi e per realizzarsi ha bisogno dell’apporto dei privati, lo dice chiaramente l’assessore Salvatore Panetta che vuole inaugurarla entro il 2025 per chiudere una vicenda iniziata dieci anni fa. Il nuovo impianto potrà contare sul contributo provinciale di 8 milioni sui circa 12 totali.

L’apporto dei privati è complementare al progetto originale e serve per ampliarlo per arrivare ad un’offerta più completa con dei servizi che sarebbero a disposizione non solo della piscina, ma di tutta l’area sportiva delle Ghiaie. Il Comune sta lavorando alla predisposizione di un bando per la finanza di progetto col quale si verificherà la presenza o meno di un interesse da parte dei privati.

Manifestazione che dovrà avvenire entro il termine massimo della prossima fine estate e senza la quale si tornerà al progetto già approvato e gradito anche alla Federazione Nuoto. Da settembre quindi via agli appalti per la realizzazione dell’impianto olimpionico che aveva fatto molto discutere.

Contestata la presenza di una seconda vasca accanto a quella da 50 metri, alla pari della piattaforma per i tuffi molto costosa, ma riservata a pochi praticanti. In questo caso aveva giocato a favore sia i risultati di livello internazionale ottenuti dai nostri tuffatori che la possibilità di poter organizzare manifestazioni di alto profilo.

La scelta della piattaforma era andata a scapito delle tribune trasformati in spalti di minore capacità. La nuova piscina sorgerà dietro il palaghiaccio ed il palazzetto dello sport con i quali si potranno creare delle sinergie a livello energetico e impiantistico.

La vasca olimpionica avrà una lunghezza di 50 metri per una larghezza di 25 con la possibilità di essere divisa in 10 corsie a beneficio degli allenamenti. A livello di spettatori la capienza finale dovrebbe be essere di 600 spettatori più altri 200 nello spazio tuffi che sarà dotato dei trampolini da 3 e 1 metro e la piattaforma da 5 e 10 metri.

A realizzazione ultimata si dovrà quasi certamente chiudere una delle piscine coperte cittadine che probabilmente sarà quella del Centro Manazzon che potrebbe liberare lo spazio per una palestra per la ginnastica artistica.