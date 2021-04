E’ la mela la regina dell’esportazione trentina, seguita da vini e distillati

E’ il comparto agroalimentare a salvare le esportazioni del Trentino. Una tendenza positiva che lascia ben sperare tanto che lo scorso trimestre 2020 ha contenuto il dato negativo ad uno 0,2% con l’anno a chiudersi con un saldo percentuale negativo pari al 7,6%.

Ma il dato non è uniforme per tutti i settori, sempre in perdita la meccatronica trentina ( – 19% nelle esportazioni per un controvalore di 981 milioni di euro, secondo i dati diffusi da Intesa San Paolo relativamente al Nord Est.

I dati dell’esportazione regionale parlano di 4,4 miliardi di euro, 362 mila in meno rispetto al 2019 per una percentuale negativa pari al 7,6%.

Regina dell’esportazione è la mela del Trentino che ha aumentato del 15% per un totale di 98 milioni, ma che nell’ultimo trimestre ha fatto registrare un +45,8%.

Positivo anche il settore del vino e distillati trentini che chiudono con un +5 % pari a 410 milioni di euro: una performance favorita dall’incremento delle esportazioni negli Stati Uniti ( + 24,4%).

Nell’analisi nazionale il Triveneto va meglio del resto dell’Italia anche se le cifre del 2020 sono molto pesanti. Contenuto però il calo delle esportazioni ed anche in questa macro area a trascinare è il settore agroalimentare che permette migliorare i dati negativi rispetto a quelli della crisi del 2009.

