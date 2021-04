Auto fantasma la truffa arriva in Trentino, come difendersi

E’ arrivata anche in Trentino la truffa delle auto fantasma. La frequenza di questo tipo di reato è direttamente proporzionale ai livelli di crisi economica.

La tecnica non è per nulla nuova: auto di lusso in svendita che garantiscono risparmi sicuri per chi ha i soldi per acquistare e denaro contante per chi dovrebbe essere costretto a vendere. Ci pensa internet a divulgare l’annuncio che magari coinvolge anche un autosalone che risulterà intestato ad un prestanome e in attività per il solo periodo della truffa ed ha tutte le caratteristiche per essere considerato veritiero.

Per i più fortunati la truffa si limiterà alla perdita della caparra, per i meno fortunati dell’intero importo pagato con la lusinga della consegna a domicilio dell’automobile che evita lunghi viaggi per andare a ritirarla.

Altre volte invece ad essere l’oggetto della vendita, è sempre la stessa vettura che catalizza su di se più caparre sempre cospicue in considerazione degli alti valori delle vetture. Conquistata la fiducia dell’acquirente gli atti di vendita vengono firmati anche online e si chiede il saldo prima della consegna.

Quali sono gli accorgimenti che si possono adottare per evitare la truffa?

Mai fidarsi di prezzi troppo bassi, diciamo che il limite massimo si discosta di poco dalla quota Iva.

Mai fidarsi di un venditore che ha fretta di chiudere il contratto anche se per farlo promette ulteriori sconti.

Non si deve cedere alla richiesta di versamento di caparre per vetture che dovrebbero provenire dall’estero senza particolari spiegazioni.

A nulla serve il numero del telaio che può essere oggetto di più contratti e che ha valore solo con la vendita definitiva, cioè col passaggio di proprietà.

Se internet veicola la truffa, può anche portare informazioni utili come le referenze o la storia dell’autosalone. Qualsiasi agenzia d’assicurazione è abilitata a fare una ricerca sulla targa e da qui capire lo stato dell’autovettura. Vale per tutte le offerte il concetto che esiste un valore minimo sotto il quale “l’affare” è discutibile.