Vittorio Bridi denuncia: «Coda e lamentele in attesa di farsi vaccinare»

Lamentele sia per l’assembramento che per la mancanza di parcheggi perché alla fine la gente stufa di stare in coda ed in piedi, ha mandato a quel paese il distanziamento ed ha rotto le righe. All’ingresso un solo un alpino che verificava gli orari degli appuntamenti e poi tutto il resto era lasciato a se stesso.

A denunciare la situazione è Vittorio Bridi vicepresidente del Consiglio comunale (Lega ): “Ieri mattina ho accompagnato un mio conoscente a fare il vaccino e ho assistito ad una situazione che è peggiorata progressivamente. Non solo la coda, ma anche la doppia fila proprio in corrispondenza del cartello che l’avrebbe vietata.

La troppa attesa ha fatto innervosire la gente che non ce l’ha più fatta a seguire le regole. In più mancano i parcheggi a supporto di un servizio di grande richiamo sia all’interno della struttura che nel circondario. Forse sarebbe meglio organizzare in modo diverso gli accessi”.

