Rovereto, lascito Paolo Abrotino: ultime ore per l’asta benefica

I fondi ricavati saranno gestiti dal Comune per aiutare i bambini in difficoltà. Si chiude domani sabato 10 aprile alle ore 18.30 l’asta benefica del lascito Paolo Abrotino, una preziosa collezione d’arte che il noto designer ha voluto donare al Comune di Rovereto.

I lotti, 87 in tutto, comprendono opere di grande interesse di artisti come Leonardo Lucchi, Aron Demetz, Luca Pignatelli, Maurizio Cattelan, ma anche oggetti curiosi e documenti storici, come una lettera autografa di Riccardo Zanonai, orologi, gioielli e articoli di design.

E’ possibile vedere il catologo, reperire tutte le informazioni e formulare le offerte sul sito www.astedolomia.com, oltre che visitare l’esposizione, in via Santa Maria 26/A. Il ricavato dell’asta, come voluto dallo stesso Abrotino, sarà gestito dal Comune per poter finanziare progetti rivolti ai bambini in difficoltà.

