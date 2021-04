Ribellione Bar Nuraghe, la replica del Sindaco Galvan: «Non è accettabile che le forze dell’ordine diventino il capro espiatorio»

Dopo la pubblicazione dell’articolo dove la titolare ribelle del bar «Al Nuraghe» di Borgo Valsugana invitava a “Seguire le leggi e non le regole” rispondendo a tono ai vigili urbani entrati nel suo locale con l’intenzione di sanzionarla per la violazione delle norme anti Covid, arriva prontamente la replica del sindaco di Borgo Enrico Galvan.

Come si vede nel video per nulla intimorita, Monica ribadisce ai pubblici ufficiali le proprie ragioni: il locale rimarrà aperto in virtù di un diritto incontestabile, ovvero quello sancito dalla carta costituzionale e non dalle direttive imposte dalle ordinanze provinciali.

Una protesta, o meglio un atto di disobbedienza civile che fa riferimento a quanto sancito dalla Costituzione italiana ma comunque, come lei stessa tiene a sottolineare, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del distanziamento sociale.

I poliziotti guardano la donna e forse per buon senso lasciano perdere uscendo dal locale. Per ora non risultano sanzioni.

Enrico Galvan in una breve nota difende il lavoro della polizia locale, che ha dimostrato buon senso e sensibilità: «È comprensibile la disperazione e la difficoltà che tante categorie economiche stanno vivendo in questo periodo. È altrettanto doveroso che la politica nazionale si faccia carico di ristori seri per i periodi di chiusura e acceleri sulle riaperture in sicurezza. È scontato che ancora per molto tempo dobbiamo convivere con questo virus e vanno quindi trovate delle soluzioni che permettano di fare una vita magari ridotta, ma il più normale possibile.

Oltre ai vaccini, gli investimenti sulle misure di sicurezza fatti dai bar, ristoranti, palestre, mondo della cultura, ecc.. sono l’unico modo di convivenza possibile con il virus e l’unico modo per non spegnere definitivamente delle imprese che danno lavoro e reddito a molte famiglie. In questo clima frenetico e di comprensibile frustrazione non è comunque accettabile che le forze dell’ordine ne diventino il capro espiatorio, il loro lavoro va rispettato anche e soprattutto in questi momenti.» – Così il sindaco di Borgo Valsugana

