Maurizio Fugatti: «Il Trentino è da zona gialla, governo rivaluti la nostra situazione subito»

«Il Trentino è da zona gialla. Crediamo che il Governo debba rivalutare la nostra situazione, mentre il generale Figliuolo ha prospettato quasi un raddoppio delle dosi giornaliere di vaccino.» – Così ieri il governatore Maurizio Fugatti dopo l’incontro fra Stato e regioni avvenuto ieri pomeriggio.

L’unico problema del Trentino – ha sottolineato Fugatti – sono le terapie intensive che però negli ultimi giorni sono scese di 5 unità da 51 a 46.

Migliora anche la situazione dei ricoveri ospedalieri: ieri le dimissioni sono state 24, mentre i nuovi ingressi si sono fermati a 13. Al momento i pazienti ricoverati sono 203, cioè meno 9 rispetto al giorno prima.

Oggi in Trentino l’Rt è a 0,85, quindi sotto 1, con una incidenza di 136 casi ogni 100 mila abitanti a settimana, «sono numeri da zona gialla – osserva il governatore – per questo spero che il premier Draghi, il consiglio dei ministri e il comitato tecnico scientifico rivedano la situazione permettendoci di riaprire già dalla settimana prossima perché ci sono ormai tanti trentini che non riescono più a mantenere la famiglia e a dar da mangiare ai propri figli»

A dar man forte a Maurizio Fugatti nella giornata di ieri è arrivato anche il leader della lega Matteo Salvini che dopo aver incontrato il premier Draghi ha annunciato che ci sono 6 regioni fuori rischio, sottolineando che una di queste è proprio il Trentino.

Nella giornata di oggi il comitato tecnico e scientifico fornirà la nuova classificazione delle zone. Nonostante il decreto anti-Covid che prevede sole zone arancioni e rosse scada il 30 aprile si spera in una possibile deroga che possa far entrare il Trentino in zona gialla.

Lo ha sottolineato lo stesso Draghi ieri in conferenza stampa: “Le riaperture dovranno esserci, non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni, dipende dall’andamento dei contagi e dei vaccini. È chiaro che regioni che sono più avanti nelle vaccinazioni con fragili e più vulnerabili sarà più facile riaprire”

Il ministro Garavaglia ha però gelato tutti dicendo che solo il 3 di giugno, se i dati saranno buoni, si tornerà alla vita normale. L’idea è anche quella di aprire delle zone «covid free» dove la vita possa tornare finalmente alla normalità prima delle altre per salvare così il turismo stagionale.

Il Trentino per fortuna sotto l’aspetto delle vaccinazioni è messo benissimo. È la seconda regione d’Italia con maggiori vaccinati over 80. Sul fronte della campagna vaccinale, ieri la cifra totale è arrivata a 110.155 somministrazioni, comprese vaccini 36.526 seconde dosi. A cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 49.224 dosi, mentre nella fascia 70-79 anni le somministrazioni sono pari a 16.170.

Da ricordare che a seguito della circolare del Ministero della Salute pervenuta nelle prime ore del mattino di ieri è stata sospesa la somministrazione del vaccino Astrazeneca a chi ha meno di 60 anni.

Chi ha ricevuto la prima dose con AstraZeneca, indipendentemente dall’età, potrà effettuare la seconda dose con il medesimo vaccino; chi ha più di 60 anni, effettua le vaccinazioni con le modalità già programmate; si consiglia di attendere le indicazioni che perverranno nei prossimi giorni prima di prenotare ulteriori vaccinazioni con AstraZeneca sotto i 60 anni (nati nel 1962 e successivi).

Le vaccinazioni con Astra Zeneca prenotate per questi giorni a persone sotto i 60 anni dovranno essere riconvertite in dosi Pfizer. Ove questo non sia possibile le somministrazioni dovranno essere rinviate.