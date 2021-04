Le statistiche dell’Istat salvano il Trentino

E’ a dir poco allarmante l’ultima statistica Istat che indica come il 45% delle aziende italiane abbia problemi strutturali, una impresa su tre specialmente al Sud ritenga di non farcela a proseguire l’attività e come solo l’11 % siano solide.

Se la situazione non brillava prima della pandemia oggi si presenta drammatica e tutto potrebbe peggiorare ulteriormente con lo sblocco dei licenziamenti e degli sfratti.

Preoccupa molto il Sud dove i comparti produttivi sono rimasti isolati senza più il supporto del turismo e dei suoi indotti, ma anche manifestazioni ed attività ricreative; una desertificazione nella quale sopravvivere è cosa molto difficile.

Gli aiuti? Prima di tutto le riaperture, poi in parte il Recovery Plan ed il Decreto Sostegni Due che potrà contare su una disponibilità di 30 miliardi di euro.

Tralasciando le ipotesi torniamo alla realtà e parliamo di quel 45 % a rischio specialmente nei settori a basso contenuto tecnologico. Circa il 30% delle imprese è rimasto spiazzato dalla pandemia e a novembre 2020 un terzo non credeva nelle possibilità di proseguire l’attività; più del 60% prevedeva ricavi in diminuzione e solo un’azienda su cinque riteneva di aver avuto benefici dalla pandemia.

Chi rischia maggiormente la chiusura? Il 73 % delle agenzie di viaggio, più del 60 % delle attività artistiche e di intrattenimento e la stessa percentuale vale anche per l’assistenza sociale non residenziale; ad alto rischio il settore dei trasporti col 59 % e ristorazione col 55 %. Nel comparto industriale maggiormente a rischio la filiera della moda con più del 50 % per l’abbigliamento, 44% pelli e 35% tessile.

La crisi ha portato ad una differenziazione territoriale. Nella fascia ad alto rischio, sempre secondo l’indagine Istat, abbiamo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna e Umbria.

Mentre a rischio basso abbiamo Trentino, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

I dati Istat fanno capire che ci troviamo sull’orlo del baratro e che servono provvedimenti urgenti (prima di tutto le riaperture) per evitare disordini sociali con sbocchi tutti da scoprire.