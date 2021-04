Incidente in bicicletta a Dro, 11 enne finisce in ospedale

Brutto ruzzolone in bicicletta nel tardo pomeriggio di ieri verso le 17.30 per un ragazzo di 11 anni. Mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la zona a nord dell’abitato di Dro nelle vicinanze della zona sportiva della località di Oltra è caduto rovinosamente a terra. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme alla centrale unica del 112 che ha allertato i soccorsi.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari con un ambulanza partita dal ospedale di Arco, una squadra dei vigili del fuoco volontari di Dro, e il soccorso alpino di Riva del Garda che hanno accompagnato e supportato il personale sanitario alle prime cure al giovane biker.

Dopo aver prestato le prime cure le squadre dei vigili e del soccorso alpino hanno trasferito il ragazzo sull’ambulanza che lo immediatamente trasportato in ospedale ad Arco per accertamenti. Dalle prime informazioni giunte dai sanitari ha riportato qualche trauma ma non sarebbe in gravi condizioni.

