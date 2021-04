Il ricordo di Francesco Canestrini di Cloz, memoria storica della comunità

Francesco Canestrini era un poeta e un collezionista di libri, vecchi giornali e attrezzi del passato. Tanto che nel rustico accanto alla sua abitazione si era ricavato uno spazio dove conservava volumi, vecchie serie di giornali, documenti e centinaia di attrezzi del passato agricolo, non solo della valle. La sua era una vera e propria passione per le cose vecchie.

Persona conosciuta e apprezzata in tutta la Val di Non, Canestrini viveva a Cloz e si è spento nei giorni scorsi. L’ex senatore e assessore provinciale alla cultura Franco Panizza ha voluto dedicargli un ricordo commosso, che pubblichiamo integralmente di seguito.

A qualche giorno di distanza dalla sua scomparsa, voglio ricordare la figura di Francesco Canestrini di Cloz, uomo estremamente semplice e umile, ma dotato di una particolare sensibilità umana e poetica.

Pubblicità Pubblicità

Francesco è stato infatti autore di diverse raccolte di poesie nella nostra bella parlata nonesa, di cui una pubblicata e intitolata significativamente “En moment par parlar”. In questa pubblicazione si fa interprete della necessità di costruire, coltivare relazioni e rapporti umani. Utilizzando abitudini, usi, espressioni e lavori di un tempo, tenta di rievocare e far rivivere atmosfere antiche e allo stesso tempo si fa portatore di un importante messaggio e di una piccola critica al mondo contemporaneo, troppo abituato a relazioni fugaci e ad una vita frenetica.

Ecco, quindi, che dobbiamo tutti ringraziare Francesco per lo sforzo encomiabile di trasmettere l’insegnamento dei nostri antenati, in particolare ai giovani, per far capire quanto il lavoro artigianale, la coltivazione della terra, le nostre tradizioni abbiano contribuito e contribuiscano tuttora a far crescere la nostra splendida Valle. Ma anche quanto sia importante conservare i nostri caratteri identitari, la spontaneità e l’immediatezza della nostra parlata, per non disperderli in una globalizzazione omologante e dispersiva. E non tanto per coltivare un intento nostalgico, ma perché se non si conoscono le esperienze vissute e accumulate sul territorio si rischia di smarrire il collegamento con la propria comunità, con “el me bel paes” e “la nosa bela val, con “el chiapitel” e con “el chiampanil”, “che canche min navi me voutavi endria e vardavi”, financo con “el magazin dei pomi”, tanto importante per l’economia familiare. Ma a Francesco non mancava neppure una spontanea vena ironica, quando parlava delle “chiaciadore” o del “nones emparà o enventà”.

Quanto scritto da Francesco, accanto al suo encomiabile ed apprezzato impegno nel volontariato, che fossero gli Alpini oppure il Coro della Terza Sponda, ci lascia un’eredità e un messaggio da non disperdere: quello di non dimenticare le proprie tradizioni e di rallentare per apprezzare e valorizzare, con tranquillità, la bellezza di tutto ciò che ci circonda. Per questo conservava anche una ricca collezione etnografica, dove raccoglieva gli attrezzi di un tempo e dove, con pazienza, spiegava ai giovani come era la “vita de en bot”.

Pubblicità Pubblicità



Francesco apprezzava ciò che aveva e curava con ogni sua risorsa l’affetto della sua famiglia, a cui siamo tutti vicini e alla quale ha trasmesso i suoi valori, tanto che i figli sono tutti impegnati nel volontariato sociale o nella missione spirituale. E lo ricorderanno con affetto tutti coloro che, come me, hanno avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzarlo, nella certezza che i versi che lui ha scritto rimarranno nei nostri ricordi e ci consentiranno di pensare alla sua spontanea simpatia e alla sua generosa disponibilità ogni volta che ci capiterà di leggerli.

Franco Panizza