“Il mio bar rimane aperto”: così la titolare di un bar di Borgo ‘caccia’ vigili e carabinieri – IL VIDEO

“Seguire le leggi e non le regole”. Questo il motto della titolare ‘ribelle’ del bar Al Nuraghe di Borgo Valsugana, che risponde a tono ai vigili urbani entrati nel suo locale con l’intenzione di sanzionarla per la violazione delle norme anti Covid.

Norme che in zona arancione vietano ai locali di rimanere aperti. Per nulla intimorita, Monica ribadisce ai pubblici ufficiali le proprie ragioni: il locale rimarrà aperto in virtù di un diritto incontestabile, ovvero quello sancito dalla carta costituzionale e non dalle direttive imposte dalle ordinanze provinciali.

Una protesta, o meglio un atto di disobbedienza civile che fa riferimento a quanto sancito dalla Costituzione italiana ma comunque, come lei stessa tiene a sottolineare, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del distanziamento sociale.

“Nulla è contestabile”, ribadisce convinta l’esercente. E i vigili, tra l’incredulo e il rassegnato, se ne vanno. Lo testimoniano le immagini di un video che la stessa barista ha girato per rendere immortale la memoria di quel giorno e della sua incredibile impresa.

I proprietari e i gestori delle decine di esercizi che in questi giorni in Trentino sono stati sanzionati anche solo per delle timide aperture plaudiranno al coraggio di questa donna, che a poche ore di distanza dal primo incontro con i ‘controllori’, verso sera si imbatte nei carabinieri.

I militari dell’Arma fanno capolino dall’uscio ma il risultato è il medesimo. Risalgono in macchina e se ne tornano in Caserma. Le disposizioni dei Dpcm vengono definite illegittime e incostituzionali dalle sentenze di diversi tribunali italiani tra cui quelli di Reggio Emilia, di Roma e il Tar del Lazio. Ma certo ci sono casi in cui non è andata così bene.

Lo scorso febbraio lo stesso Tar del Lazio ha infatti bocciato la richiesta, presentata da oltre 100 ristoratori bolognesi difesi dall’avvocato Massimiliano Bacillieri, di “annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Dpcm del 14 gennaio” e di risarcimento danni. Ma la protesta non si è fermata perché i ristoratori hanno annunciato il ricorso al Consiglio di Stato.

Un caso analogo è accaduto a Trento, in zona Solteri. Arturo Bruno, il titolare del bar ‘Mesa Verde’, non ha mai chiuso il suo locale in barba alle disposizioni sull’emergenza sanitaria. “Continuiamo a lavorare normalmente soprattutto per necessità“, ha affermato con convinzione. Un altro coraggioso, già destinatario di ben 17 multe per un totale di 10mila euro che però ha dichiarato di non avere intenzione di pagare.

Per capire la misura di una cifra così consistente basti pensare che in epoca di Coronavirus, le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento, previste dai vari Dpcm che si sono susseguiti ormai da più di un anno, prevedono una sanzione minima di 400 euro e massima di 3.000 euro (ridotta di un terzo del minimo se si paga entro 5 giorni, quindi 280 euro) alla quale si aggiunge la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

Non mancano anche gli aspetti penali. Chi non osserva un provvedimento emanato per la pubblica sicurezza rischia l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro. Si può commettere però anche il reato di inosservanza delle norme per impedire la diffusione di una malattia infettiva. In questo caso si rischia l’arresto da 3 a 18 mesi, con un’ammenda che può andare da 500 a 5mila euro.

Di contro, c’è da dire che l’unico ente che può decidere la chiusura di un locale è la Prefettura. E con motivazioni di principio più importanti di quelle sancite da un Dpcm.