Coronavirus: nelle ultime 24 ore ancora in calo i contagi e le ospedalizzazioni. Il Trentino verso la zona gialla?

Nella conferenza stampa convocata dalla Giunta provinciale per mezzogiorno l’assessore Stefania Segnana ha diffuso alcuni dati sulla pandemia in Trentino.

I nuovi contagi intercettati dai tamponi molecolari sono 57, mentre quelli con i tamponi veloci sono 50. Nel dettaglio i tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.597 mentre quelli rapidi antigenici 886.

I contagiati over 80 risultano essere 7. Al momento i pazienti ricoverati sono 189, (- 14 rispetto a ieri, di cui 43 (-3) in rianimazione. La diffusione dei dati rimanenti è prevista per il tardo pomeriggio. Fugatti ha confermato che il Trentino rimane in zona Arancione. «I dati del Trentino sono da zona gialla – ha ribadito – quindi attendiamo a breve una deroga da parte del governo per l’entrata in zona gialla o bianca.»

