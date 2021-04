Attivo a Povo lo spazio “Riuso Permanente” solo su appuntamento

A Povo via al “ Riuso Permanente”, ma solo su appuntamento. Con la zona arancione è ripartito anche il progetto dello spazio riuso che è stato aperto al primo piano della Casa della Comunità ( ex Centro Civico) in Via Salè a fianco della palestra.

“ Riuso Permanente” è promosso dalla commissione circoscrizionale Politiche Sociali e Sport ed è coordinato e diretto dalla consigliera Laura Filippi Dantone col supporto dei volontari che partecipavano al progetto prima della pandemia.

Il tutto si basa sullo scambio gratuito di quanto esposto, ma con accesso regolamentato.

Pubblicità Pubblicità

Il lunedì ed il giovedì dalle 14 alle 16 è possibile l’ingresso cadenzato sia per la consegna che per il ritiro ogni quarto d’ora unicamente su appuntamento che si può concordare telefonando al numero 329-5672307.

All’interno della sala il distanziamento dovrà essere di due metri e la presenza massima consentita è di quattro persone compresi i volontari. In questi giorni è tornato attivo il servizio Scambio Libri attivato presso la Circoscrizione con ingresso da piazza Merler.

Pubblicità Pubblicità