Al via la raccolta dei rifiuti nelle zone montane di Arco: si vuole contrastare l’orso

Da domenica 11 aprile riprende il servizio di raccolta itinerante dei rifiuti nelle zone montane di Monte Velo e di San Giovanni, attivato dalla Comunità di Valle in collaborazione con il Comune di Arco per contrastare la prossimità degli animali selvatici, in particolare dell’orso. Informazioni al numero verde 351 2087537.

Il mezzo per la raccolta dei rifiuti staziona nei punti di raccolta per un tempo variabile tra una e due ore, in attesa che gli utenti provvedano al conferimento dei rifiuti. I punti di raccolta sono tre a San Giovanni al Monte (in località Marcarie, a San Giovanni al Monte e al bivio alla Costa) e uno sul Monte Velo (nella stessa area in cui nel periodo invernale sono presenti i contenitori stradali).

In località Marcarie la raccolta si effettua domenica dalle 16 alle 17 per residuo secco, organico, carta, imballaggi leggeri e vetro (dal 6 maggio al 13 settembre anche il mercoledì dalle 16 alle 17 per residuo secco e organico).

A San Giovanni al Monte la raccolta si effettua la domenica dalle 17 alle 18 per residuo secco, organico, carta, imballaggi leggeri e vetro (dal 6 maggio al 13 settembre anche il mercoledì dalle 17 alle 18 per residuo secco e organico; quindi, la raccolta prosegue dal 19 settembre al 31 ottobre, la domenica dalle 16 alle 17 per residuo secco, organico, carta, imballaggi leggeri e vetro).

Al bivio alla Costa la raccolta si effettua la domenica dalle 18 alle 19 per residuo secco, organico, carta, imballaggi leggeri e vetro (dal 6 maggio al 13 settembre anche il mercoledì dalle 18 alle 19 per residuo secco e organico).

Sul Monte Velo la raccolta si effettua la domenica dalle 17 alle 19 per residuo secco, organico, carta, imballaggi leggeri e vetro (dal 6 maggio al 13 settembre anche il giovedì dalle 17 alle 19 per residuo secco e organico; quindi, la raccolta prosegue dal 19 settembre al 31 ottobre, la domenica dalle 15 alle 17 per residuo secco, organico, carta, imballaggi leggeri e vetro).

