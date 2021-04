Al via i lavori di bonifica dell’area ex Sit

Ecopera ha vinto l’appalto per la bonifica (parziale) del parcheggio ex Sit. Verranno tolti i vasconi contaminati dal gasometro e bonificata l’area circostante dove sono state rilevate elevate concentrazioni di sostanze inquinanti. Solo per questa parte il progetto sarà esecutivo tanto che i lavori inizieranno entro l’anno.

Quasi sicuramente sarà l’unico intervento di questo tenore perché la caratterizzazione del resto dell’area ha evidenziato una situazione che non consiglia la rimozione del terreno e quindi dovrà essere effettuata un’analisi di rischio per valutare le modalità d’intervento.

Ultimata l’analisi si potrà procedere con l’ampliamento del parcheggio con un prefabbricato sopraelevato in acciaio col quale si porterà la capienza complessiva a 600 posti auto al posto degli attuali 400.

Pubblicità Pubblicità

In tutti i casi si dovrà fare molta attenzione alla profondità degli scavi per preservare la quota di falda operando o nei momenti di magra o procedere con sistemi di abbassamento della falda stessa. Sia l’ampliamento in sopraelevazione che il parcheggio delle biciclette dovranno essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale la cui realizzazione dovrebbe portare ad un assetto definitivo dell’area ex Sit.

La sua è una storia iniziata nel 1999 quando era stata individuata come sede unica degli uffici tecnici comunali. Nel 2003 l’area è stata inserita nell’elenco dei siti da bonificare.

Lo scorso aprile è stato disposto un piano di caratterizzazione e monitoraggio della falda fino ad allora non contaminata, un anno dopo è partito il progetto definitivo i cui lavori dovrebbero iniziare a fine 2022 inizio 2023.

Pubblicità Pubblicità