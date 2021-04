Turismo: in Serbia vaccino in 48 ore

Mentre in Italia stiamo ancora discutendo sulla scelta del vaccino, ma anche sulle modalità di vaccinazione c’è chi è già pronto per trasformare l’emergenza in business. E’ il caso della Serbia dove ha ormai preso il via il turismo vaccinale.

Dopo aver vaccinato anziani e persone fragili, alle quali hanno fatto seguito gli imprenditori e le categorie produttive, scelta fatta per favorire la ripresa dell’economia, si è generalizzato l’intervento non solo nei confronti del resto della popolazione, ma anche con un occhio di riguardo oltre confine.

La proposta è del tutto legale e per chi dall’Italia vuole accorciare i tempi è sufficiente che prenda contatto col sito dell’ambasciata italiana a Belgrado dove sono riportate tutte le modalità per immunizzarsi in tempi brevi.

“Dall’11 gennaio si può leggere sul sito, anche i cittadini stranieri con o senza permesso di soggiorno, possono esprimere il loro interesse per la vaccinazione contro il Covid 19 compilando un questionario che si trova sul portale eGovernment (eUprava) unicamente il lingua serba”.

Inoltre si può anche scegliere il vaccino preferito: Pfizer, Spuntnik V, Sinopharm di produzione cinese del quale ad inizio settimana sono arrivate 500 mila dosi che hanno portato la disponibilità totale a 2 milioni e mezzo, poi Astrazenica e Moderna.

Nel giro di un paio di giorni si ha l’appuntamento in un ospedale di Belgrado e poi si può completare il soggiorno con una visita alla città, insomma fare turismo. L’idea può essere vincente favorita anche dal fatto che gli altri Sati stanno ancora pensando a come tutelare i propri cittadini e non pensano di certo ad allargare i confini delle vaccinazioni.

