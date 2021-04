Su Voce24news la vera storia della «Repubblica Autonoma di Piedicastello»

Forse molti non sanno come a Trento esista un rione, Piedicastello, che per certi versi è un microstato in seno alla città. Coeso, ribelle, alternativo, insofferente alle dittature e per questo a lungo emarginato e quasi considerato estraneo al capoluogo, è per contro un vero e proprio museo all’aperto, di storia e di cultura antropologica.

La sua nascita è antichissima, ma nei secoli scorsi è stato ghettizzato, a partire dal Concilio di Trento, dove il confine non solo psicologico dato dal fiume con il resto della città ha fatto si che in esso venissero “esiliati” i cittadini scomodi.

La nuova produzione di Voce24News tende a far luce su questa particolare realtà locale, dove ancora oggi si respira una aggregazione anche culturale tra i residenti che ne fanno un unicum in una Trento laboriosa e produttiva ma spesso poco attenta alla socialità.

Nel documentario, curato da Massimo Gabbani alla regia e prodotto da Roberto Conci per la Trentino Produzioni, si vedranno particolari quasi inediti e ai più sconosciuti, si verrà a conoscenza di una parte importante della storia cittadina, si scopriranno tesori artistici che da soli valgono una visita a questa piccola città-stato.

È un luogo anche romantico, fa venire voglia di passeggiare mano nella mano con la persona amata e scoprirne poco alla volta i tesori nascosti, che speriamo siano finalmente disvelati da questo nuovo lavoro di Voce24News. La trasmissione è condotta magistralmente da William Belli e nasce dall’idea di Mario Garavelli. (la puoi vedere cliccando qui)

La trasmissione fa parte di «Mitropa – i luoghi e la memoria», il format che comprende 6 puntate che narrano la storia dei luoghi del Trentino. Le prossime due puntate saranno diffuse la prossima settimana e riguarderanno la permanenza di Benito Mussolini e il viaggio di Joseph von Scheffelin in Trentino nell’800. Saranno svelate le pagine del suo diario «Toblino amore mio» in una puntata intitolata «Un viaggio chiamato stupore» (qui puoi vedere le prime 3 puntate)

