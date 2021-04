Riva del Garda: arriva Biblio a casa (tua), il nuovo servizio della biblioteca

«Biblio a casa (tua)» è il nuovo servizio della biblioteca civica di Riva del Garda: il prestito a domicilio di libri, audiolibri, cd e dvd (fino a cinque).

Dedicato a chi è in difficoltà e non è nella possibilità di recarsi in biblioteca, il servizio è realizzato in collaborazione con l’associazione «In cammino» e con Luogo Comune.

La richiesta si può fare per telefono (fisso 0464 573806, cellulare 348 5252486) oppure per email (biblioteca@comune.rivadelgarda.tn.it) e si possono ottenere fino a cinque tra libri e audiolibri e fino a cinque cd o dvd, che saranno consegnati nel giro di tre o quattro giorni.

Pubblicità Pubblicità

La consegna viene effettuata in modalità «green», ovvero a piedi o in bicicletta, dai volontari dell’associazione «In cammino» e di Luogo Comune, riconoscibili dal cartellino identificativo, dalla fascetta sul braccio e dalla borsa riportanti il logo dell’iniziativa.

I libri sono consegnati igienizzati e insacchettati. Per la restituzione basta richiedere per telefono o per email, un nuovo appuntamento.

Contatti e social: Biblioteca civica di Riva del Garda, piazza Garibaldi 5, 38066 Riva del Garda, TN telefono 0464 573806 cellulare 348 5252486 – email biblioteca@comune.rivadelgarda.tn.it