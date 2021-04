Predaia: dal 1° luglio pratiche edilizie solo online

Presto a Predaia le pratiche edilizie saranno solamente online.

A partire dal 1° luglio tutte le pratiche soggette a Permesso di Costruire, a S.C.I.A. e a C.I.L.A., infatti, dovranno essere presentate esclusivamente con il servizio telematico P.E.O. (pratiche edilizie online), disponibile direttamente sul sito internet comunale.

Potranno essere presentate ancora in formato cartaceo solamente le Comunicazioni di Opere Libere e anche eventuali varianti (ordinarie o in corso d’opera) a titoli edilizi presentati in formato cartaceo prima del 1° luglio 2021 dovranno essere presentate esclusivamente in formato cartaceo.

Il servizio telematico P.E.O., come detto, è raggiungibile direttamente dal sito internet comunale www.comune.predaia.tn.it