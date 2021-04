Polemica Martino Martini: ci sarà anche un rappresentante di Fratelli d’Italia. La replica della classe 4° LOS 4

Ha sortito un effetto quasi immediato il nostro articolo pubblicato stamane sull’incontro che si svolgerà domani mattina presso l’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo. Sulla locandina dell’evento in molti si erano accordi che la presenza politica degli ospiti era molto sbilanciata. Saranno infatti presenti 3 protagonisti importanti della politica trentina legati da sempre alla sinistra e uno solo di destra.

Nel merito c’erano stati anche dei mugugni da parte di alcuni genitori. La cosa comunque si è risolta per il meglio perché a riequilibrare in parte la presenza politica domani in collegamento ci sarà anche Alessandro Urzì, consigliere provinciale e regionale, esponente di spicco di Fratelli d’Italia. (vedi la nuova locandina)

Va anche detto che la classe 4°LOS 4 dell’istituto Martino Martini di Mezzolombardo, organizzatrice dell’incontro aveva invitato Claudio Cia, esponente del partito di Giorgia Meloni che aveva però declinato l’invito perché impegnato in altri lavori già organizzati da tempo.

I ragazzi della 4° LOS in una breve nota precisano che «non è assolutamente nostra intenzione fare polemica, e che alcuni commenti letti sui social non rispecchiano il grande lavoro che abbiamo fatto (noi ragazzi in autonomia, con la sola supervisione dei professori) nell’organizzazione dell’evento, che ci piacerebbe portare a termine domani senza intoppi.

Per esempio ci è dispiaciuto aver letto della nostra predilezione riguardo alla sinistra, in quanto abbiamo impiegato ore per decidere chi invitare al nostro incontro ed abbiamo cercato di bilanciare al meglio i rappresentanti, il problema reale è stato che alcuni rappresentanti (evidentemente in prevalenza di destra) non hanno considerato i nostri inviti, mentre altri sono stati felici fin da subito di partecipare.»

E ancora: «In secondo luogo non sono corretti gli argomenti di discussione citati all’interno dell’articolo, i quali sono stati altrettanto meditati durante le ore di preparazione dell’incontro. Infine aggiungiamo per onestà intellettuale che i rappresentanti di Fratelli d’Italia ci hanno risposto questa mattina dopo la pubblicazione del vostro articolo e hanno confermato la loro presenza all’incontro». Il nostro giornale è felice di aver contribuito a riequilibrare la situazione «politica» dell’evento dove peraltro parteciperanno tutti esponenti molto preparati e competenti.

