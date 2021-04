Lavis, la Lega propone di realizzare un marciapiede in via Sant’Antonio a Pressano

Da parecchi anni la strada provinciale 131, che collega Lavis al Comune di Giovo e al Comune di San Michele all’Adige, è divenuta particolarmente trafficata, anche per la presenza di agriturismi, aziende agricole, bed & breakfast e abitazioni.

Per questo il gruppo consiliare della Lega di Lavis ha presentato un ordine del giorno affinché il sindaco Andrea Brugnara e la giunta comunale valutino la progettazione e realizzazione di un marciapiede in via Sant’Antonio a Pressano (vedi foto), al fine di garantire la sicurezza dei pedoni.

«Alcuni cittadini della zona ci segnalano parecchie situazioni pericolose per i pedoni, nel tratto di strada relativa alla via Sant’Antonio, precisamente nella zona più a est con l’incrocio di via Clinga – scrivono nel documento i consiglieri Monica Ceccato, Luigi Piffer, Cristian Giongo e Ivan Michelon –. Un tratto di strada che diventa estremamente pericoloso in quanto collega alcune abitazioni al paese di Pressano e i pedoni, per raggiungere il marciapiede che parte da via Clinga, sono costretti a percorrere quel tratto sul ciglio della strada, tra l’altro in piena curva».

Nell’ordine del giorno la Lega ricorda anche come la stessa amministrazione riconosca e persegua obiettivi in linea con l’intervento proposto nel DUP 2021/2023 e nelle Linee programmatiche 2020/2025, che puntano all’incremento della pedonalizzazione e alla sostenibilità ambientale. Mettendo al centro lo spostamento pedonale e ciclabile e garantendo la sicurezza di pedoni e biciclette.