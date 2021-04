Istituto Martino Martini Mezzolombardo: parliamo di politica agli studenti? Sì, ma solo con politici di sinistra

Parliamo di politica? Facciamolo ma in maniera trasversale e soprattutto con ospiti del panorama politico trentino numericamente equilibrati.

Certo potrebbe anche essere un buon tema, se affrontato con equità. Non è quanto accade però all’istituto Martino Martini, sotto la dirigenza di Tiziana Rossi, che non ha mai nascosto le molteplici simpatie per il variegato mondo della sinistra. Sia ben chiaro: nessun problema e ci mancherebbe.

A studenti e studentesse però domani mattina dalle 8.45 alle 10.45 verrà propinato uno dei soliti piatti avvelenati in salsa PD: tre oratori di una parte politica, e uno solo di quella opposta. I temi trattati? Provate ad indovinare: accoglienza dei migranti, legge zan, parità di genere, il gender nelle scuole, lotta contro l’omofobia e via dicendo chi più ne ha più ne metta.

3 contro 1, con un moderatore, è facile immaginarlo, schierato dalla parte del più forte e su questo purtroppo pare non esserci nessun dubbio.

Dunque 4 contro 1! Qualsiasi cosa si pensi, politicamente parlando, la scuola non può essere il luogo dell’indottrinamento e della faziosità. Verrebbe da chiedere alla consigliera Ferrari, sempre pronta a difendere, a suo dire, le “pari opportunità“: non è in po’ vergognoso partecipare a simili iniziative pubbliche e pagate dai cittadini trentini? (r.c.)

