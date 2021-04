Gelata memorabile durata ben 13 ore: ciliegio e melo le colture più colpite

Le gelate tardive che hanno contraddistinto le ultime due notti sono state caratterizzate da temperature molto basse mantenute per parecchie ore, aspetto che ha determinato un danno alle colture ancora maggiore.

Le colture più colpite in Trentino sono sicuramente il ciliegio ed il melo. I tecnici FEM fanno notare che quest’ultimo, nelle zone di fondovalle, ha raggiunto lo stadio fenologico di piena fioritura, molto sensibile alle basse temperature che determinano, nel caso di danno, la perdita irrimediabile del fiore o del frutticino appena formato.

In collina ed in montagna lo stadio fenologico è quello da bottoni rosa-mazzetti divaricati fino a mazzetti affioranti in montagna, stadi che resistono a temperature di gelo inferiori. Ma le condizioni di questa notte hanno sicuramente determinato dei danni che dovranno essere quantitativamente verificati nei prossimi giorni.

Gli agricoltori sono stati informati con i bollettini di previsione agrometeo emessi da Meteotrentino e, durante le due notti di gelo, allertati tempestivamente e frequentemente (nella notte tra il 6 e il 7 ogni 3 ore) con oltre 41.000 sms inviati dalle 40 stazioni meteo FEM dotate di sensori antibrina.

Dal 2020 gli oltre 1.200 utenti iscritti al servizio ricevono gli allarmi in base alla coltura (melo o ciliegio) che si attivano a soglie diverse di temperatura in base alla fase fenologica critica.

Gelata memorabile durata ben 13 ore, simile al 1997 e 2017 – Questa gelata così estesa e lunga ricorda gli ultimi eventi gravi del 1997 e, più recentemente, del 2017 che causarono importanti danni alla produzione di mele. Da una prima analisi meteorologica risulta che la gelata di questa notte ha avuto temperature simili al 1997 ma con durata decisamente maggiore. Infatti le basse temperature del 17-18 aprile 1997 si sono mantenute per circa 8-9 ore mentre stanotte hanno raggiunto le 13 ore. La differenza è rappresentata dalla diversa fase fenologica che potrebbe in alcune zone tardive aver limitato i danni.

L’azionamento degli impianti a pioggia sovrachioma antibrina, ove presenti, può aver ridotto, ma non azzerato, la percentuale di danno. Infatti la situazione complessiva di temperature molto rigide e di bassa umidità relativa, oltre al numero di ore di gelo, hanno messo in crisi anche un sistema ampiamente collaudato come quello dell’irrigazione antibrina.

Ciliegio e vite: la situazione – Il ciliegio è una coltura estremamente sensibile alle gelate primaverili, sia nelle fasi precoci ma in particolar modo nel momento della fioritura.

La fase fenologica della Kordia, la varietà più diffusa in Trentino, al momento delle scorse gelate è abbastanza diversificata: nelle zone più tardive, a seconda dell’appezzamento, lo stadio fenologico osservato è da punte verdi avanzate a bottoni fiorali visibili mentre in fondovalle e nelle zone collinari più esposte è la fioritura.

Viste le temperature raggiunte (nelle zone altimetriche più elevate si sono registrati i -6 /-7°C), specialmente dove non è stata eseguita difesa attiva si osservano danni quantitativi abbastanza importanti. I metodi adottati per la protezione dei ceraseti sono stati l’azionamento di impianti antibrina, principalmente in fondovalle, e l’accensione di stufette a pellet o di candele di paraffina (da parte di circa 40 agricoltori) soprattutto nelle zone collinari e montane.

La gestione della difesa attiva è stata difficile per gli agricoltori, che si sono trovati ad affrontare temperature minime molto severe, gelate di lunga durata, spesso accompagnate da presenza di vento. Nei prossimi giorni, con ulteriori controlli sarà possibile avere un quadro più completo sia dell’entità del danno nelle varie zone che dell’efficacia della difesa attiva adottata.

Per quanto riguarda la vite, le valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni, anche se i primi riscontri non sembrano così negativi come su altre colture.

“I danni da gelo nei ceraseti e nei frutteti della provincia ci sono – sottolinea invece Marica Sartori, direttore di Co.Di.Pr.A. – difficili da quantificare in maniera dettagliata ad oggi. Saremo in campo con i nostri tecnici per monitorare e iniziare una prima valutazione dei danni nei prossimi giorni ma ci vorrà qualche settimana per determinare gli effetti di queste gelate. Certamente alcune colture – continua Sartori – sono state colpite in maniera maggiore rispetto ad altre. Mi riferisco a ciliegi e meleti precoci. Per le viti la situazione sembra diversa, solo alcuni ristretti areali evidenziano possibili danni da gelo, in particolare dove le temperature sono scese di parecchi gradi sotto lo zero nel fondovalle e per i vigneti precoci”.

“Una nottata difficile – spiega Giorgio Gaiardelli, presidente di Co.Di.Pr.A. – dove le temperature sono scese sotto lo zero, anche di parecchi gradi in alcune aree, e per molte ore. Già dalle 22 di ieri sera – continua il presidente – si sono registrate temperature di qualche grado inferiori allo zero. Gli agricoltori che hanno potuto attivare i sistemi di difesa attiva, antibrina e fiammelle antigelo, sicuramente sono riusciti a calmierare l’impatto delle rigide temperature – spiega Gaiardelli. D’altro lato, noi agricoltori trentini siamo da sempre molto attenti nei confronti degli strumenti di gestione del rischio, polizze assicurative e fondi mutualistici su tutti. Oltre il 95% delle mele trentine è già coperto da soluzioni assicurative e mutualistiche, che permettono agli agricoltori di tutelarsi dai rischi atmosferici e di mercato e così recuperare parte del reddito”.

“Colture colpite in modo diverso a seconda di numerosi aspetti – sottolinea Sartori – stadio fenologico, temperature, durata del gelo, sono solo alcuni dei molti parametri da valutare per capire l’impatto effettivo del gelo sulle produzioni. Riteniamo comunque di poter dire che non siamo di fronte ai danni causati dalla terribile gelata del 2017. Infatti, da un punto di vista fenologico le colture sono in una fase vegetativa di 10 giorni differente rispetto al 2017 dove la gelata si è verificata tra il 20 e 21 aprile.

In esito a quell’evento terribile – aggiunte Sartori – il Consorzio ha attivato un progetto europeo che vede la collaborazione di Fondazione Edmund Mach, Fondazione Bruno Kessler, APOT, Federazione Provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario e Consorzio Innovazione Frutta. Progetto, denominato C&A 4.0, che sta sperimentando soluzioni innovative per la difesa attiva e passiva, cercando di trovare il giusto equilibrio nelle strategie di mitigazione dei rischi. Siamo consapevoli della necessità di favorire una razionalizzazione delle soluzioni di gestione del rischio e, conseguentemente, un efficientamento della spesa pubblica. In queste nottate queste nuove soluzioni di difesa attiva sono state attivate per testarne l’efficacia. wind machine e sistema antibrina a ridotto consumo di acqua sono quindi allo studio per valutare quale sia lo strumento più idoneo per le diverse aree e colture.

Per la prossima notte, fanno sapere da Meteotrentino, si dovrebbe verificare un ulteriore abbassamento termico, ma molto più contenuto e le temperature dovrebbero vedere una ripresa di 2/4 °C” – conclude Sartori.