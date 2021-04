Esce di strada con la macchina, 71 enne ricoverata al santa Chiara

Una donna di 71 a bordo di una piccola utilitaria è uscita di strada autonomamente in Via Hubert Jedin, la strada che costeggia il campo di calcio Trentinello e collega via Degasperi con via Sanseverino e la tangenziale.

La donna è piombata sul cordolo stradale salendo sull’aiuola. Non ci sono segni di frenata, potrebbe quindi essersi trattato di un piccolo malore. Sul posto la polizia locale che ha messo in sicurezza la carreggiata trasformandola ad una corsia e un’ambulanza del 118 che ha trasferito in codice giallo al pronto soccorso del santa Chiara la donna.ù

La 71 enne è monitorata dall’equipe medica. Per la donna non ci sarebbero particolari problemi di salute.

