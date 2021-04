Biblioteche: prestiti su appuntamento, sale di studio su prenotazione, di nuovo attive le restituzioni

A seguito delle nuove normative anti Covid ed al passaggio in “zona arancione” le modalità di accesso ai servizi (prestito, restituzione, accesso alle biblioteche e all’archivio) sono cambiate come di seguito specificato:

Biblioteca ragazzi e sedi periferiche: non è ancora consentito l’accesso

Sede centrale di via Roma: accesso alle sale studio su prenotazione con le seguenti modalità:

→ sale di studio: nella sede di via Roma sono a disposizione 71 postazioni di studio riservate a studenti e ricercatori di qualsiasi scuola o università. Per accedere alle postazioni è indispensabile:

– possedere la tessera della biblioteca (è possibile fare una nuova tessera al momento dell’entrata, portando il modulo già compilato e un documento di riconoscimento);

– prenotare in anticipo telefonando al numero 0461/889521. È possibile prenotare moduli di mezze giornate: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00; il sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

– si possono prenotare un massimo di 4 moduli in settimana per utente e ogni utente può prenotare solo per se stesso.

→ Sala trentina: l’accesso è consentito dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30, previa prenotazione telefonica al numero 0461/889546 o inviando una mail a biblioteca.conservazione@comune.trento.it. Indicare nella mail i documenti che si desidera consultare e un numero di recapito telefonico. Ogni prenotazione consente l’accesso a un solo utente.

– Le fotoriproduzioni possono essere richieste con mail a biblioteca.conservazione@comune.trento.it

→ Archivio storico: per la consultazione del materiale antico, è necessario prenotarsi, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, telefonando al numero 0461/889548 o scrivendo una mail all’indirizzo archivio.storico@comune.trento.it. Per i documenti riguardanti la materia edilizia è necessario seguire le modalità indicate nel sito del Comune di Trento, al seguente link https://servizi.comune.trento.it/Servizi/Accesso-e-consultazione-atti-in-materia-edilizia

Prestiti: Sede centrale, Palazzina Liberty e sedi periferiche

Prestito su appuntamento e ritiro in sede:

si può accedere soltanto su appuntamento per ritirare il prestito concordato in precedenza, i libri possono essere richiesti via mail o telefonando ai recapiti delle diverse sedi, la consegna dei libri avverrà su appuntamento: gli utenti verranno contattati dal bibliotecario per concordare data e ora del ritiro.

Prestito a domicilio

Il prestito a domicilio è riservato a utenti ultrasettantenni o in quarantena che siano impossibilitati a recarsi o a mandare qualcuno a ritirare il prestito in biblioteca. Il servizio è limitato agli utenti che risiedono nel territorio delle circoscrizioni del centro di Trento (Centro storico – Piedicastello / S.Giuseppe – S.Chiara). E’ possibile richiedere i documenti (massimo 5) via mail o per telefono, per la sede di Via Roma scrivendo a info@bibcom.trento.it o telefonando al numero 0461/889521; per la Biblioteca ragazzi scrivendo a biblioteca.ragazzi@comune.trento.it, o telefonando al numero 0461/889559. Ciascun iscritto alla biblioteca potrà richiedere al massimo 2 consegne a domicilio al mese. Gli utenti verranno ricontattati per fissare un appuntamento per la consegna.

Sono riattivate le restituzioni (nessuna sanzione per i ritardi):

Le restituzioni dovranno avvenire fuori dalla porta della biblioteca in un contenitore dove potrete lasciare direttamente i libri o i dvd. Una volta restituito, il materiale dovrà essere posto in “quarantena” per sette giorni e quindi, in questo lasso di tempo, risulterà ancora in carico sulla vostra tessera, dopodiché sarà rimesso in circolazione.