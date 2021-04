Sviene in mezzo alla strada, il cane blocca il traffico per cercare aiuto – IL VIDEO

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere i sorveglianza del quartiere e le immagine sono state diffuse da Cts News diventano virali e trasformando il fedele Clover in un eroe a quattro zampe. La donna è stata poi trasportata in ospedale in ambulanza e ora sta bene: “Se dovesse succedere di nuovo mi sento dieci volte più sicura e so che Clover sarà lì per me”, ha dichiarato la Moore (Qui il filmato del salvataggio)

