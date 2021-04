Pandemia: 4 famiglie su 10 non riescono a pagare l’affitto

Quattro famiglie su dieci non sono in grado di pagare l’affitto. E’ questo il dato che emerge da un’indagine condotta da Bankitalia che rileva anche come i risparmi possano garantire una vita decorosa per metà delle famiglie italiane ancora per un trimestre.

Parimenti preoccupanti le percentuali che indicano come il 33% delle famiglie ha avuto una riduzione del reddito nel 2020; come solo il 20% preveda un 2021 con un possibile incremento, ma come un altro 20% tema un calo. Il 40% degli inquilini ha difficoltà a pagare l’affitto ed il 15% è disponibile ad accedere ad un finanziamento per pagare le spese fisse.

Pesante anche la percentuale che indica in un 20% i capifamiglia titolari di un contratto a termine a rischio rinnovo e come solo il 10% dei disoccupati abbia speranza di trovare un’occupazione.

Pubblicità Pubblicità

Nel primo anno della pandemia, Bankitalia ha commissionato tre indagini, ma quella di fine anno è la più brutale perché indica come la metà delle famiglie italiane non sia in grado di uscire dalla crisi.

Il problema è duplice perché alla percentuale delle famiglie che hanno smesso di pagare le locazioni, corrisponde la percentuale di proprietari per i quali l’affitto è l’unica fonte di reddito ed in questo modo si sono create due situazioni deboli.

Un effetto domino del tutto negativo che pesa come un macigno sulla realtà del 2021.

Pubblicità Pubblicità



Un’altra bomba potrebbe esplodere considerando che metà della popolazione italiana vive in famiglie ormai prossime ad esaurire i risparmi che gli permettevano una vita decorosa.

Da non sottovalutare come i danni di questa criticità siano contenuti dal blocco dei licenziamenti e degli sfratti che però non potrà essere eterno.

Un rischio concreto che su queste difficoltà possa insinuarsi il fenomeno dei finanziamenti illegali, strozzinaggio, che in taluni casi si potrebbe sostituire ai prestiti bancari. La situazione è oltremodo a rischio anche perché non si intravvede nemmeno una possibile soluzione.