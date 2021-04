Monte Fausior: l’incendio riprende forza. I Vigili del fuoco lavorano incessantemente dalle 5.30 del mattino – la foto gallery

Da stamattina all’alba poco dopo le 5.30 squadre dei vigili del fuoco del distretto di Mezzolombardo con i corpi di Fai della Paganella, Mezzolombardo, Zambana, Spormaggiore Andalo e Cavedago sono nuovamente impegnati sul grosso incendio boschivo che da ieri pomeriggio poco dopo le 14 sta bruciando aree di bosco sul monte Fausior in località Capannina sotto l’abitato di Fai della Paganella.

Sono decine e decine i vigili del fuoco impegnati a contenere la furia del fuoco che complice il forte vento e le aree secche sta trovando facile propagazione anche in zone impervie delle aree boschive.

Il lavoro dei vigili del fuoco sta proseguendo in queste ore grazie al ausilio del elicottero dei vigili del fuoco permanenti e sta lanciando litri e litri di acqua pompata dai vari vasconi approntati sotto l’abitato di Fai.

L’incendio è visibile anche dalla piana rotaliana e dalla città’ di Trento. Sono previste lunghe operazioni di spegnimento e bonifica, complice il forte vento che sta soffiando in queste ore e che rende complicate le operazioni di spegnimento e controllo.

Si spera in un miglioramento delle condizioni meteo per riuscire a spegnere e bonificare tutta l’area interessata dal fuoco. Sul posto dell’incendio sono arrivati in visita la giunta comunale del comune di Fai della Paganella con il sindaco MariaVittoria Mottes per accertarsi della situazione.

