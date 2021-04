Mattarello chiede chiarezza sulle grandi opere

Le grandi opere vanno bene, ma le circoscrizioni coinvolte ci vogliono vedere chiaro. Tra queste quella di Mattarello interessata sia dalla circonvallazione che dall’interramento della ferrovia che scenderebbe sotto terra all’altezza della rotonda dei Caduti di Nassirya per riemergere all’Acquaviva.

In totale 12 chilometri di galleria a due canne laterali di sei metri, più una centrale che scorrerebbe sotto la Vigolana. Nessuna chiusura da parte della Circoscrizione, ma la richiesta di poter avere un maggior numero di informazioni e di essere coinvolta nello sviluppo del progetto.

Espresse anche perplessità per la tenuta economica del progetto, sull’impatto ambientale e sui disagi per la popolazione.

Gli assessori Facchin, Monica Baggia e l’ingegner Giuliano Franzoi hanno cercato di rassicurare i residenti in occasione di un consiglio in videoconferenza al quale erano collegati in 80. Facchin ha illustrato un progetto che prevederebbe il quadruplicamento della ferrovia del Brennero nel tratto di attraversamento della città con una circonvallazione riservata al trasporto merci che bypasserà Trento con una galleria in sinistra orografica sotto la collina est.

Una volta realizzato si potrà parlare di un progetto di portata storica in grado di movimentare interessi europei, statali, provinciali e comunali, ma per Mattarello? Non è ancora dimenticata la vicenda dell’area San Vincenzo dove sarebbe dovuta sorgere la cittadella militare, ma si fa anche notare come la metropolitana di superficie si fermerebbe a Trento Sud e non arriverebbe a Mattarello.

Nulla si sa sul possibile destino delle case Barchetti, Bertoldi e Brugna che si trovano nell’area del portale sud della galleria in località Grezzi. Molti dubbi sia per la localizzazione che per la durata del cantiere che andrà ad interferire in particolar modo sulle attività agricole con rischi non valutati sulle falde e sulle acque sotterranee. Alla fine è stato un incontro interlocutorio in attesa di un confronto sui progetti in corso di elaborazione.

