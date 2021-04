Fugatti chiederà al governo Draghi una «Road Map»: «Se dati migliorano aperture anche il 15 aprile»

Dopo le forti proteste di ieri davanti a Montecitorio, sfociate in duri scontri con la Polizia che hanno portato all’arresto di 3 persone ed il fermo di altre 6, il governatore Maurizio Fugatti nella conferenza stampa di ieri ha parlato delle riaperture in Trentino. L’idea è di chiedere al governo Draghi una sorta di «Road Map» per trovare l’equilibrio finale tra emergenza sanitaria e crisi socio economica.

Lo chiederà ufficialmente, insieme a tutti gli altri presidenti delle Regioni, domani, giovedì 8 aprile, durante la tradizionale conferenza Stato – Regioni. A fare il pressing maggiore saranno i governatori leghisti spinti dal proprio leader Matteo Salvini che sta seguendo con particolare attenzione il tema delle riaperture delle attività commerciali in sicurezza.

Certo dipenderà – come anche ha detto il premier Draghi dai dati epidemiologici – ma certo i governatori sono pronti a fare fronte comune per strappare una data di ripartenza al governo. «Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre» – aveva spiegato Draghi.

Queste prospettive secondo Fugatti ora stanno diventando realtà: «I dati del Trentino sono buoni, si stanno stabilizzano e sono da zona gialla: abbiamo un Rt sotto l’1 e l’incidenza è sotto la soglia dei 250 positivi su 100 mila abitanti a settimana. Chiederemo quindi una rivalutazione del decreto che scade il 30 aprile chiedendo le aperture anticipate».

Il governatore ha ipotizzato una riapertura di tutte le attività per il 20 aprile: «Se i parametri e le ospedalizzazioni lo dovessero permettere, non ci sono motivi perchè il Trentino rimanga chiuso – ha osservato Fugatti – e non escludo che si possa aprire addirittura il 15 di aprile.»

Per le manifestazioni di protesta Fugatti ha dapprima puntualizzato che quelle organizzate in Trentino sono state pacifiche e corrette e poi però ha ammesso che non ci si deve stupire per le forti proteste, perché ci sono intere categorie in drammatica crisi: «Qui ormai non si tratta più di non pagare le bollette e l’affitto ma di dare da mangiare ai propri figli. È chiaro che ormai va trovato l’equilibrio fra l’emergenza sanitaria e la grave crisi socio economica. Non ci sono altre soluzioni».

