Domani il mercato cittadino ritorna alla disposizione originaria: torneranno anche i prodotti non alimentari

Domani il tradizionale mercato cittadino del giovedì ritorna alla sua disposizione originaria, in quanto il Sindaco Franco Ianeselli, accogliendo le richieste delle associazioni di categoria ed in particolare dell’ANVA (associazione nazionale commercio su aree pubbliche) ha valutato opportuno ripristinare parte dei posteggi di vendita spostati in precedenza per evitare possibili assembramenti in alcune vie del mercato. Lo dispone un’ordinanza che resterà valida fino al prossimo 30 aprile.

La novità principale dopo il passaggio in zona arancione – oltre chiaramente al ripristino dei banchi di prodotti non alimentari – è la scelta di far tornare al loro posto le bancarelle del lato sud di via Verdi che in precedenza erano stati trasferiti temporaneamente in via Belenzani.

Rimangono invece su quest’ultima via i banchi della strettoia di via Esterle, nella quale è molto difficile garantire idonee condizioni di distanziamento interpersonale. Si tratta della disposizione migliore per gestire gli acquisti in modo oculato, ma anche di un atto di fiducia nei confronti degli operatori e dei cittadini affinché rispettino con solerzia tutte le normative anti-covid.

Gli operatori infatti dovranno disporre attorno al proprio banco di vendita, un nastro o altra idonea delimitazione ed esporre un’adeguata segnaletica in modo che la clientela acceda all’area di vendita massimo in tre persone contemporaneamente e comunque per il tempo strettamente necessario all’acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale.

L’ordinanza stabilisce anche – tenuto conto della difficoltà di garantire il distanziamento interpersonale e i necessari controlli per evitare illegittimi assembramenti – la sospensione del “Mercatino dei gaudenti” (hobbisti) previsto per il 10 aprile 2021 in piazza Garzetti.

Un ringraziamento va ancora agli Alpini che continueranno a garantire – di concerto con gli agenti della Polizia locale – il rispetto delle disposizioni anti pandemia.

