Caseificio Coredo: venerdì riprende il processo contro Biasi e Fornasari. Le accuse del papà del bambino malato

Riapproda in tribunale nel fine settimana (Venerdì 9 Aprile) il procedimento penale sul caso del formaggio posto sotto sequestro per la presenza di Escherichia coli, un batterio che si trova nel latte crudo, dove la procura di Trento ha individuato come imputati l’allora legale rappresentante del caseificio sociale di Coredo, Lorenzo Biasi e l’attuale casaro responsabile del piano di controllo, Gianluca Fornasari. (nella foto)

Le violazioni commesse secondo l’accusa – sono quelle dell’articolo 5, lettera c della legge 283 del 1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

Biasi, in particolare, perché – secondo la ricostruzione degli inquirenti – nella sua qualità di presidente avrebbe prodotto e immesso nel circuito commerciale prodotti caseari con cariche microbiche superiori ai limiti di legge (Stec e escherichia coli) non prestando la dovuta attenzione alla necessità di richiedere a Trentingrana Concast ispezioni sul campo per la verifica delle condizioni igieniche delle aziende dei conferitori, alla necessità di sottoporre ad analisi il formaggio Due Laghi crudo prodotto con latte crudo per la ricerca di escherichia coli prima della sua immissione in commercio e di verificare il rispetto del periodo di stagionatura minima di 60’ giorni prima della sua immissione in commercio per l’abbattimento della carica batterica.

A Fornasari, invece, viene contestato di avere omesso di richiedere le necessarie analisi per la ricerca di escherichiacoli e di non avere richiesto a Trentingrana Concast di effettuare delle ispezioni volte ad accertare le condizioni igienico sanitarie delle stalle dei conferitori, non provvedendo al ritiro cautelativo del prodotto successivamente all’evento.

La seconda imputazione riguarda invece la presunta omessa ottemperanza a quanto disposto dall’Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria di Cles il 30 giugno 2017, con la quale veniva imposto al presidente di fare un richiamo agli allevatori affinché facessero una pulizia e una disinfestazione in fase di mungitura più corretta.

Parte offesa nel procedimento è il padre del bambino che era stato male dopo avere mangiato formaggio prodotto con latte crudo (ad oggi ancora in cura).

Formaggio che, secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nas, responsabili delle indagini, era stato acquistato presso il caseificio.

Il papà del bambino, seguito dall’avvocato Paolo Chiariello e da una serie di consulenti, in questi mesi ha intrapreso nuove iniziative al fine di ottenere giustizia, in merito lo abbiamo contattato telefonicamente. L’uomo per il momento ha preferito non rilasciare nuove dichiarazione confermando quelle già rese in maniera decisa precedentemente: «gli imputati possono utilizzare tutti gli stratagemmi che vogliono, – spiega il papà – possono fare tutto l’ostruzionismo che vogliono, ma io conosco la verità che nel processo sarà accertata. Farò tutto quanto è possibile e necessario perché l’inosservanza dei controlli e delle norme sull’igiene degli alimenti (quando i verbali saranno pubblici si comprenderà con certezza la gravità degli accadimenti) non si ripeta e che le responsabilità siano riconosciute e punite. Abbiano il coraggio di discutere il caso in tribunale e non avvalersi di ridicole astuzie per non affrontare il giudizio del giudice».