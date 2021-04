Alto Garda Sport: un portale per le associazioni sportive

È online, aperto gratuitamente a tutte le associazioni sportive del territorio, il portale Alto Garda Sport, all’indirizzohttps://altogardasport.it.

Un portale dello sport nato per aiutare tutte le associazioni sportive, in questi tempi difficili di restrizioni, di gare annullate e di sedi chiuse, a sopravvivere e a far sopravvivere lo sport. L’iniziativa guarda anche al mondo giovanile, messo a dura prova da limitazioni agli spostamenti e didattica a distanza, e al preoccupante fenomeno dell’abbandono sportivo. I ragazzi costretti a casa, possono utilizzare il portale per occuparsi, comunque, di sport. È stato creato recentemente da Mauro Ricci, informatico, graphic designer e appassionato di windsurf; alla gestione collabora Tiziano Lutteri, anche lui sportivo, che si occupa principalmente della promozione e del marketing.

Il portale mette a disposizione, previa registrazione, una pagina dedicata in cui ciascuna associazione descrive la propria attività, anche con foto e video. Tutti gli sport sono benvenuti, non c’è alcuna limitazione.

«Il progetto non è ancora terminato –spiega Mauro Ricci– stiamo lavorando anche sui social per raggiungere più persone possibili, e a breve sarà completato. A ogni modo il sito è già online e chiunque può vedere di cosa si tratta».

L’idea è nata dall’esigenza di mettere in connessione le varie associazioni, sfruttando anche la potenzialità dei social; la mission è quella di dare visibilità a tutte le associazioni sportive dell’Alto Garda, farle interagire e offrire opportunità come corsi, manifestazioni ed eventi. E poi c’è la promozione del nostro territorio, in cui lo sport è uno stile di vita, una cultura.

«Mi sembra davvero una bella iniziativa –dice l’assessore allo sport Silvio Salizzoni– dedicata com’è allo sport, che per il nostro territorio è di particolare importanza, oltre che ai giovani. E una volta che la pandemia ce la saremo lasciata alle spalle, il portale potrà diventare un punto di riferimento per tutti gli sportivi, oltre che un interessante strumento a disposizione dei turisti per conoscere le strutture, i servizi offerti e tutte le opportunità in ambito sportivo nell’Alto Garda. E poi consentirà a sportivi e appassionati di mettersi in contatto e di creare una rete di rapporti».

