Riaperture, commercianti e ristoratori in piazza. Scontri e fumogeni davanti alla Camera

Diverso scontri tra manifestanti e polizia, con tanto di lancio di fumogeni, sono avvenuti oggi (6 aprile) a Roma davanti a Montecitorio a causa della protesta di ristoratori e commercianti scesi in piazza per chiedere a gran voce il diritto alle riaperture.

Al coro di ‘buffoni’ e ‘libertà’, decine di persone, molte delle quali senza mascherina, durante la manifestazione hanno spinto sul cordone delle forze dell’ordine provando a forzarlo e rovesciato alcune transenne, ma sono state respinte.

Tra le realtà presenti anche quello delle bandiere blu di Italexit – No Europa per l’Italia, il partito fondato dall’ex 5Stelle Gianluigi Paragone.

Pubblicità Pubblicità

Nella stessa piazza precedentemente aveva preso la parola tra gli altri, il deputato di Forza Italia Vittorio Sgarbi. “Siamo imprenditori, non delinquenti” hanno urlato ai megafoni esercenti ed imprenditori inveendo anche contro il ritardo con il quale verrebbero elargiti i tanto sospirati ristori.

Obiettivo, portare la protesta anche davanti all’ingresso di palazzo Chigi. Nel frattempo anche a Milano una manifestazione di oltre 200 persone, per lo più ambulanti, ha bloccato un’area antistante la stazione centrale di Milano, in via Vittor Pisani chiedendo di poter sfilare per le vie della città.

Altri 60 lavoratori del settore bus turistici ha manifestato per chiedere una ripresa delle attività tramite confronto immediato con i rappresentanti della regione Lombardia mentre all’esterno di palazzo Pirelli, sede del consiglio regionale, c’erano riuniti in sit in circa 40 dipendenti di Alitalia.

Pubblicità Pubblicità