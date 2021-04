La pandemia mette in crisi anche i matrimoni. In Trentino nel 2020 un calo del 31%

I dati sono tremendi: i matrimoni non erano così pochi da circa un secolo e mezzo, cioè dal 1871, ma in epoca di pandemia non è tanto difficile organizzare la cerimonia in se stessa, ma è impossibile organizzare banchetti e feste nuziali.

Così quello che era un ricco business per fotografi, ristoranti, location, ma anche fiorai, boutique e sartorie è diventato un lontano ricordo. A livello nazionale siamo passati secondo il dato Istat, da 170 mila cerimonie a 55 mila dato comprensivo sia dei matrimoni religioso che quelli civili.

Ma quello che è peggio è che stiamo perdendo la seconda stagione consecutiva che non fatta solo di matrimoni, ma anche di battesimi, cresime e comunioni così piovono le disdette e i rinvii. Anche perché con il blocco delle uscite da comuni e province si rischia l’assenza dei parenti e perfino degli stessi genitori.

Pubblicità Pubblicità

Non tralasciamo il fatto che l’Italia era una meta ambita anche per le location ideali per i matrimoni di alto rango ed anche sotto questa voce la perdita è netta.

Ci sono coppie che hanno fissato direttamente per il 2022 nella speranza che possa essere l’anno del ritorno alla normalità, altre per le quali la prolungata attesa ha portato allo “ scoppio della coppia” ed a questo punto il disastro è davvero generale.

Anche in Trentino nel 2020 si è verificato un nettissimo calo nei matrimoni celebrati: sono 196 le nuove coppie sposate nell’anno del Covid, il 31% in meno rispetto al 2019. E 8 unioni su 10 si sono svolte con rito civile.

Pubblicità Pubblicità



Le prospettive? Nulle per il matrimonio tradizionale con decine di invitati al seguito, banchetti e festa fino a notte inoltrata. Migliori per numeri contenuti o meglio ancora a numero chiuso. Ma a questo punto si ironizza che sarebbe un matrimonio del tutto simile ad un funerale e quindi è meglio rinviare.

Quali sono le province in cui ci si sposa di più? Per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare al tasso (o quoziente) di nuzialità, ossia al numero di matrimoni ogni mille abitanti. Scopriamo così che le 5 province dove ci si sposa – relativamente – di meno sono Milano (2,31), Lodi (2,43), Prato (2,46), Ancona (2,5) e Monza Brianza (2,52), mentre quelle con il tasso di nuzialità più alto sono Vibo Valentia (4,92), Reggio Calabria (4,66), Barletta-Andria-Trani (4,51), Salerno e Bolzano (4,45 per entrambe).

Come si vede facilmente dalla mappa, il quoziente di nuzialità è tendenzialmente più alto nelle province del Mezzogiorno rispetto a quelle del Nord, dove, con alcune eccezioni (le province di Bolzano, Siena, Verbano-Cusio-Ossola e Verona) i matrimoni sono meno frequenti che al Sud.