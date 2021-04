La Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara chiede un piano di riqualificazione commerciale

La Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara chiede al Comune un urgente piano di riqualificazione commerciale del rione.

Troppi i locali chiusi in affitto o in vendita che rendono deprimente la realtà delle vie. La richiesta è duplice. Da una parte trovare nuove soluzioni che possano garantire la sopravvivenze delle attività commerciali in essere.

Dall’altra arrivare ad un piano di rilancio per trovare nuovi operatori commerciali disposti ad investire in zona, il tutto in un contesto periferico e fuori dai circuiti cittadini.

Pubblicità Pubblicità

Sostanzialmente si vorrebbe far diventare vantaggioso essere presenti nelle vie del rione.

La Circoscrizione chiede iniziative di carattere turistico, commerciale e sociale che portino ad animare un’area marginale rispetto alla vita cittadina. Una valorizzazione per nulla facile anche perché sarebbe ad ampio raggio e che dovrebbe andare oltre il concetto di botteghe di quartiere per arrivare ad un’azione di coinvolgimento del rione San Giuseppe col centro cittadino.

La soluzione non è per nulla facile, ma il gioco c’è la sopravvivenza delle attività commerciali presenti e la vita stessa del quartiere.

Pubblicità Pubblicità