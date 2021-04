Incendio alle «Marocche», bruciati 80 mq di sottobosco

Vigili del fuoco droati mobilitati nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 aprile, pochi minuti dopo le 17.40 per un incendio boschivo nella zona delle “Marocche” tra il capoluogo comunale e la frazione di Pietramurata, lungo la provinciale 214 al km 8.600 che porta al Lago di Cavedine nei pressi del parcheggio che porta nella zona delle “Impronte dei Dinosauri”.

Dopo l’allarme in pochi minuti i vigili erano sul posto con 16 uomini coordinati dal comandante Luca Sartorelli con 6 mezzi quali carrelli incendio boschivo, autobotte e diversi mezzi in supporto.

A bruciare circa 80 mq di sottobosco. I vigili hanno immediatamente iniziato a operare sul fronte del fuoco che complice il forte vento che stava soffiando dal pomeriggio, e il terreno secco poteva espandersi velocemente.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio in breve tempo e a contenere il fronte del fuoco. Gli uomini della protezione civile hanno dovuto usare due manichette naspo da 18 mm per una trentina di metri. Poi via all’accurata bonifica per evitare la ripartenza dell’incendio.

Sul posto e intervenuta una squadra dei forestali di Riva del Garda per accertare le cause dell’incendio. Dopo circa un’ora e mezza di duro lavoro i vigili sono rientrati nella propria caserma.

