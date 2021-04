Hanno superato i duemila euro le donazioni per Greta affetta dalla nascita da atrofia muscolare spinale. La famiglia abita a Sacco di Rovereto e nel mese di agosto 2020 aveva lanciato un appello per rendere gli spostamenti della piccola Greta più liberi e migliori, specialmente in casa.

I genitori avevano dato il consenso per la pubblicazione delle foto della figlia: «Non serve oscurare gli occhi, è così bella e solare.» – scrive la mamma.

In effetti Greta è una ragazza carina che sprizza simpatia da tutti i pori e l’abnegazione e la volontà della mamma di 31 anni e il papà di 45 nel volerla aiutare è commovente.

Ma certo la strada è lunga, per rendere la casa abitabile per Greta servono almeno 50 mila euro. «Ma tutto quello che arriva va bene» – afferma la mamma

«Dove siamo al momento Greta sta diventando grande e lei stessa si rende conto della fatica che quotidianamente facciamo anche solo per una doccia, lei ha un peso di circa 16 kg ma non avendo tono muscolare è come pesasse il doppio, per questo volevamo darle autonomia il più possibile.

Per lei abbiamo fatto molti sacrifici e siam riusciti a costruire delle stanze dove lei potrebbe sentirsi libera di entrare e uscire, andare in giardino come vuole, oppure gironzolare con la carrozzina elettronica in casa liberamente, avere un bagno dedicato per lei una cameretta conforme alle sue esigenze, in poche parole accessibile con una carrozzina.» – scriveva la mamma di Greta nella sua lettera (leggi qui)

«Il piano terra è stato realizzato con lo stesso volume dove c’era prima la falegnameria di famiglia, – aggiungeva – ora siamo quasi al 70 80% dei lavori, ma al momento ci siamo dovuti fermare per un discorso economico.

Verso giugno abbiamo creato una raccolta fondi su Facebook siamo riusciti a raccogliere qualcosa ma siamo ancora distanti dall’obiettivo, il desiderio di Greta sarebbe quello di avere un po di autonomia per fare quelle piccole azioni da sola quotidianamente, chiunque volesse donare farebbe un grande favore a Greta e contribuirebbe a renderla davvero felice.» (Nella foto del titolo le stanze da preparare e attrezzare per la piccola Greta)