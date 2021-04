Grosso incendio sul Monte Fausior, impegnati decine di vigili del fuoco

Un vasto incendio boschivo scoppiato poco dopo le 14 odierne sul monte Fausior sotto l’abitato di Fai della Paganella sta mobilitando le aliquote della protezione civile provinciale.

Dopo l’allarme lanciato da alcune persone alla centrale 112 sono stati attivati immediatamente i vigili del fuoco di Fai della Paganella arrivati immediatamente sul posto.

Vista l’ estensione del incendio e complice il forte vento che sta soffiando da ieri sono stati richiesti rinforzi con alcuni corpi del distretto di Mezzolombardo, con Andalo, Cavedago, Zambana, Mezzolombardo, con decine e decine di uomini impegnati sul incendio e con diversi mezzi quali autobotti, mini botti carelli incendio boschivi e diversa attrezzatura usata per contenere e bonificare l’area.

Pubblicità Pubblicità

A coordinare il tutto anche l’ispettore del distretto di Mezzolombardo Flavio Clementel. Sul posto è stato attivato anche l’ elicottero del nucleo permanenti di Trento che con l’apposita benna ha pescato nei vasconi predisposti per poter contenere il fronte dell’incendio e evitare che il fuoco si propaghi verso l’abitato di Fai.

L’incendio e visibile anche in fondovalle e verso la città di Trento. Sulle cause stanno indagando il personale della forestale intervenuto sul posto. Le diverse squadre dei corpi del vigili del fuoco saranno impegnate fino a tarda sera per spegnere il fronte dell’incendio e bonificare tutto per il meglio nella speranza che il vento possa cessare.

Pubblicità Pubblicità