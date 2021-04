Decine di auto danneggiate a Borgo Valsugana, Galvan: «È possibile essere rimborsati»

È allarme a Borgo Valsugana dove negli ultimi giorni sono state danneggiate decine di automobili. In questo caso però non si tratta di ignoti ma di una persona ben precisa.

Una donna con problemi di salute che probabilmente in modo inconsapevole sfoga la sua rabbia sulle automobili in sosta. Ma tant’è che i danni comunque rimangono e gli automobilisti ora si chiedono chi li pagherà.

Nelle ultime settimane la donna, che sta creando diversi disagi a Borgo e in Piazzetta Borgo vecchio, ha preso di mira numerose autovetture danneggiandole in alcuni casi anche gravemente.

In questa fattispecie però ci sarebbero concrete possibilità di risarcimento per le vittime dei danneggiamenti.

A dirlo è il Sindaco Enrico Galvan che è a conoscenza della situazione. «Negli ultimi giorni mi risulta che sul tavolo delle forze dell’ordine a riguardo siano arrivate oltre 20 denunce – spiega Enrico Galvan – e la situazione è seria e viene monitorata dagli uffici del nostro comune. Io stesso ho parlato con l’avvocato di sostegno della donna che mi ha garantito che sarà possibile risarcire gli automobilisti».

Alla domanda se questa donna si può fermare Galvan è piuttosto lapidario: «Per ora no, ci vuole un provvedimento del giudice che può essere emesso solo per fatti gravi. Le molte denunce potrebbero certo aiutare. Ora sentirò le forze dell’ordine di Borgo per capire il da farsi. Personalmente mi sono speso solo poco tempo fa per cercare di fermare il soggetto richiedendo un trattamento sanitario urgente. Ma una volta finito, questo la donna è tornata per strada».