Cles, ecco come attivare Spid in Comune

Da qualche mese, ormai, si sente spesso parlare di Spid, la nuova identità digitale (nome utente e password) per accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione italiana da computer, tablet e smartphone.

Il Comune di Cles ha pubblicato sul proprio sito un avviso nel quale viene illustrato l’iter da seguire per ottenere Spid direttamente in Comune.

È sufficiente compiere tre semplici passaggi: innanzitutto bisogna registrare i propri dati online, poi prendere appuntamento allo sportello dell’ufficio servizi demografici del Comune e quindi recarsi in municipio personalmente.

REGISTRA I TUOI DATI SUL SITO DI LEPIDA – Per prima cosa è necessario accedere al sito di Lepida al link https://id.lepida.it/lepidaid/registra e inserire tutti i dati necessari, indicando: il proprio indirizzo e-mail (non serve avere una pec) che sarà il nome utente; la password che si userà per Spid; il proprio numero di cellulare; l’immagine (foto o scansione) fronte e retro della propria tessera sanitaria italiana in corso di validità; l’immagine (foto o scansione) fronte e retro del proprio documento di riconoscimento italiano (carta di identità o passaporto o patente di guida) in corso di validità.

Bisogna poi scegliere la modalità di riconoscimento “DI PERSONA”e, come sportello dove farsi identificare, indicare sede: COMUNE DI CLES, Ufficio: COMUNE DI CLES.

Una volta scelto lo sportello si vedrà il messaggio: “Identificazione Richiesta Correttamente”, si dovrà quindi premere il tasto “Conferma”.

Una volta fatto si potrà prendere appuntamento nello sportello del Comune di Cles, in modo che un operatore riconosca l’utente di persona e verifichi il possesso i documenti caricati.

PRENDI APPUNTAMENTO IN COMUNE – Si può prendere l’appuntamento nella data e nell’orario preferiti allo sportello dell’Ufficio servizi demografici del Comune di Cles – C.so Dante 28, telefonando al numero 0463.662020.

RECATI ALLO SPORTELLO E OTTIENI SPID – Nella data e nell’orario della prenotazione bisogna recarsi nello sportello prescelto, portando con sé i documenti validi caricati nella fase 1 di registrazione: il documento di identità valido e la tessera sanitaria in corso di validità.

Una volta che l’operatore avrà verificato il possesso dei documenti caricati e che si è la stessa persona “certificata” dai documenti, attiverà Spid.

Da quel momento si avrà subito un unico utente (la propria e-mail) e un’unica password (quella scelta) per usare i servizi online di tutta la pubblica amministrazione italiana.