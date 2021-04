Canova resta senza medico: l’ambulatorio chiude

Per l’ambulatorio di Canova si concretizza l’ipotesi più realistica: la chiusura. Per evitarla l’amministrazione comunale si sarebbe dovuta rendere disponibile ad una notevole riduzione dei costi fissi se non addirittura di una concessione temporanea a prezzo politico.

Al momento c’era la disponibilità di un solo medico – la dottoressa Kutilikova – che sarebbe rimasta tale per alcuni mesi. In più i giorni per prendere una decisione difficile in questi tempi, erano davvero pochi.

Del resto per la sola dottoressa Kutilikova era impossibile sostenere da sola le spese, perché mancando il dottor Caser che nel frattempo è andato in pensione, è venuta meno la possibilità di dividere i costi sulla base delle ore di presenza.

Se oggi i tempi per una decisione a favore dei residenti da parte dell’amministrazione comunale c’erano dei tempi tecnici brevissimi, è pur vero che la situazione era nota da gennaio e su questa base il tempo ci sarebbe stato tutto. Sarebbe stato sufficiente adottare un provvedimento come quello assunto per Sardagna dove il locale ambulatorio è in concessione gratuita.

Del resto in questi casi si parla di servizi alla comunità e come tali non dovrebbero essere gestiti con una logica commerciale. Nel caso di Canova il dottor Sabbagh Mahmoud che attualmente visita a Gardolo si era dichiarato disponibili a trasferirsi a Canova solo di fronte ad una significativa riduzione delle spese, ma dal Comune non è arrivata nessuna risposta.

A rimetterci saranno prima di tutto le persone anziane o comunque quelle più fragili che perdono la possibilità di un ambulatorio vicino a casa.

