A Ville d’Anaunia un gruppo di volontari aiuta chi ne ha bisogno a prenotare il vaccino

È nato a Ville d’Anaunia un gruppo di volontari, guidato dal consigliere comunale Paola Slanzi, per aiutare le persone che ne avessero bisogno nella prenotazione del vaccino anti Covid.

L’assistenza è dedicata a persone che non sono in grado di utilizzare internet per prenotare il vaccino a cui hanno diritto (attualmente: tutti i nati nel 1946 o prima – da domani 7 aprile nati nel 1951 o prima –, i soggetti con handicap grave, gli assistiti elevata fragilità – questi ultimi solo se hanno ricevuto la comunicazione -, il personale scolastico, le forze dell’ordine, il personale in servizio presso strutture APSS).

Il numero dedicato è il 349.9383650, da contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.

