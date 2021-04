Ubriachi dopo il pranzo di Pasqua colpiscono i Carabinieri: arrestata a Mezzolombardo 32 enne dominicana

Ieri pomeriggio, a Mezzolombardo, M.B., 32 enne dominicana, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Dopo aver festeggiato la Pasqua assieme a D.C., un amico colombiano di 42 anni, i due hanno avvertito l’esigenza di uscire di casa per prendere una boccata d’aria o, molto più probabilmente, per smaltire l’alcol con cui avevano pasteggiato.

L’eccessiva euforia dei due si è tramutata in pochissimo tempo in vera e propria molestia alla quiete, tant’è che non sono mancate le chiamate ai Carabinieri per segnalare il comportamento inurbano della coppia di amici.

I militari della Stazione di Mezzolombardo, giunti nella centrale via Devigili, si sono avvicinati ai due, da subito apparsi visibilmente ubriachi, invitandoli a mostrare i documenti e a motivare le ragioni della loro permanenza fuori dal luogo di dimora stante le limitazioni imposte per il contenimento della pandemia da Covid-19.

La reazione dei due è risultata sin da subito scomposta, in particolare l’uomo dopo aver rifiutato di esibire i documenti, ha cercato di allontanarsi arrivando a spintonare uno dei due Carabinieri, la donna, invece, anch’essa refrattaria al controllo, è giunta addirittura a colpire con un pugno alla testa uno dei due militari impegnati a contenere la resistenza dell’amico.

Grazie all’ausilio di una seconda pattuglia giunta in supporto, i Carabinieri di Mezzolombardo hanno bloccato i due esagitati conducendo la donna in Caserma e l’uomo in ospedale, viste le gravi condizioni in cui versava a causa della sbornia.

M.B., arrestata, nei prossimi giorni verrà condotta dinanzi al Giudice per la direttissima invece D.C., denunciato a piede libero, resta affidato alle cure mediche in attesa di riprendersi dalla sbronza.