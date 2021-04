La Giunta ha ricevuto Antonio Tita, dirigente generale dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti

Il tema degli appalti, così importante per l’economica trentina e per la gestione del bilancio provinciale, e il ruolo di APAC, centrale di committenza per l’espletamento di procedure concorrenziali in particolare per l’appalto di lavori pubblici, sono stati al centro dell’incontro di venerdì tra la Giunta provinciale e l’avvocato Antonio Tita, dirigente generale dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. “Il tema degli appalti – sottolinea il presidente Fugatti – è per noi estremamente importante, anche in un’ottica di ripartenza e rilancio del tessuto economico dopo i danni causati dalla pandemia. In particolare è di stringente attualità l’obiettivo di accorciare i tempi che intercorrono da quando un’opera viene decisa a quando viene conclusa.”

Durante l’incontro con la Giunta l’avvocato Tita ha posto l’accento sulla necessità di razionalizzare i processi attraverso i quali si realizzano gli obiettivi della programmazione, riducendo i tempi necessari per dare avvio in particolare alle opere pubbliche. In quest’ottica, è emerso, deve essere rafforzato il ruolo di coordinamento di APAC con le diverse strutture e soggetti preposti alle diverse fasi che portano all’aggiudicazione e all’avvio degli interventi.

La razionalizzazione, è stato ribadito, va fatta anche con riferimento allo strumento legislativo, a livello della produzione delle norme ma anche a quello della loro applicazione, nell’ottica di perseguire l’obiettivo comune che è quello della realizzazione dell’opera o del servizio pubblico nei tempi attesi dalla programmazione.

Pubblicità Pubblicità

Il periodo dell’emergenza, ha aggiunto l’avvocato Tita, deve essere utilizzato per sperimentare quelle formule già presenti nell’ordinamento per accelerare e semplificare, in un contesto di correttezza e legittimità, l’impiego delle ingenti risorse disponibili per gli investimenti pubblici.

L’avvocato Antonio Tita, esperto in materia di contratti e appalti, che ha assunto l’incarico a decorrere dal 15 marzo scorso, dirigerà l’APAC fino alla fine dell’attuale legislatura. E’ stato incaricato dalla Giunta provinciale a seguito di una procedura di avviso pubblico, aperta anche ai candidati provenienti dal settore privato.

Pubblicità Pubblicità