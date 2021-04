Ecco come scrivere il CV perfetto per ottenere un colloquio

Il tuo Curriculum Vitae è il tuo strumento di marketing numero uno quando si tratta di ottenere colloqui di lavoro, quindi devi assicurarti che si distingua dalla massa e attiri l’attenzione dei datori di lavoro a cui sei più interessato.

La chiave per creare un CV di alto livello è sapere esattamente come strutturarlo e come “commercializzare” al meglio le tue capacità ed esperienze in un modo che attiri l’attenzione dei datori di lavoro.

Se non sei sicuro di cosa includere nel tuo CV, ti diamo qui di seguito alcuni consigli preziosi su come scriverne uno, al fine di attirare maggiormente l’attenzione dei recruiter e ottenere quindi un colloquio.

Fai una ricerca sui datori di lavoro – Prima di iniziare a scrivere il tuo CV, dovresti scoprire esattamente cosa vogliono vedere i tuoi datori di lavoro target sui CV dei candidati. Cerca lavori pertinenti online, fai un elenco dei requisiti più popolari e collegali alle tue capacità e conoscenze. L’inclusione di parole chiave aiuterà oltretutto la tua candidatura a superare i sistemi di tracciamento delle aziende, poiché sfortunatamente molti CV non vengono effettivamente visti da un essere umano se non superano il processo di “screening digitale” iniziale.

Formato e struttura sono fondamentali per il CV – Un CV troppo ricco di informazioni, oppure disordinato, può essere scoraggiante e confusionario alla mente del recruiter. Devi assicurarti che reclutatori e datori di lavoro possano navigare facilmente nel tuo CV e scegliere le informazioni chiave di cui hanno bisogno. Dividi chiaramente le sezioni del tuo CV con titoli in grassetto, usa un carattere semplice e spezza il testo per facilitarne la lettura. Cerca di limitarlo a una o due pagine, poiché la decisione del reclutatore di far avanzare la tua domanda si baserà sulle informazioni chiave, non sulla tua storia di vita intera.

Cerca di dare una buona impressione col tuo profilo biografico – Il profilo biografico che includi all’inizio del tuo CV è fondamentale in quanto è la prima cosa che un datore di lavoro leggerà e potrebbe anche essere il fattore decisivo per i reclutatori quando hanno fretta e scansionano dozzine di CV. Assicurati che sia ricco di competenze e conoscenze richieste, ma mostra anche un po ‘di personalità: non far sembrare il tutto un semplice “cliché”. Cerca di essere breve ed essenziale, per attirare i lettori e incoraggiarli a leggere il tuo CV per intero.

Struttura le descrizioni dei tuoi ruoli precedenti in modo consono – I titoli di lavoro, e le descrizioni dei lavori in generale, non sempre rivelano molto su ciò che comportavano i tuoi ruoli precedentemente svolti. Per dimostrare il valore che puoi portare a un nuovo potenziale datore di lavoro, devi utilizzare le descrizioni del tuo ruolo per mostrare ciò che hai ottenuto per i datori di lavoro precedenti. Inizia con un riepilogo generale, quindi descrivi le tue responsabilità in punti elenco e prova ad aggiungere alcuni risultati chiave per dimostrare il tuo contributo.

Attenzione ai tuoi titoli relativi all’istruzione (scuola o università) – La quantità di informazioni che devi fornire sulla tua istruzione dipende strettamente dalla fase della tua carriera in cui ti trovi. Elenca la tua formazione in fondo al tuo CV e adatta la quantità di dettagli a seconda del tuo livello di esperienza. I candidati meno esperti dovrebbero includere molte informazioni sull’istruzione, mentre i candidati più esperti possono utilizzare un breve riassunto.

Dai un po’ di risalto ai tuoi interessi personali – Gli interessi sono una sezione facoltativa, quindi includi solo gli interessi che possono aggiungere valore alle tue domande di lavoro in termini di mostrare un po’ di personalità o dimostrare il tuo vero interesse per il settore. L’adattamento culturale è un fattore importante che viene considerato quando si effettua una nuova assunzione, quindi alcuni recruiter e datori di lavoro potrebbero esaminare i tuoi interessi per valutare che tipo di persona sei e come ti potresti adattare alla loro organizzazione.

Controlla più volte il tuo CV – Errori nel tuo CV, anche banali, possono danneggiare seriamente le tue possibilità di ricerca di lavoro, quindi assicurati di leggere attentamente il tuo CV prima di inviarlo ai datori di lavoro. Gli errori di ortografia e grammatica possono sembrare trascurabili, ma in realtà sono preziosi dettagli che i recruiter osservano attentamente, quindi è meglio ottenere una seconda opinione da un familiare o un amico prima di inviarla.