Prende fuoco l’ultimo piano di un condominio in via Tonale a Pergine

Allertate le squadre dei vigili del fuoco di Pergine Valsugana verso le 16.00 in via Tonale a Pergine Valsugana. Dall’ultimo piano di un condominio ha cominciato a sprigionarsi del fumo denso seguito dalle fiamme. L’incendio si è propagato velocemente su tutti gli appartamenti del piano.

I vigili del fuoco stanno cercando di spegnere le fiamme che sono alimentate dal vento. Sul posto anche i soccorsi pronti ad intervenire. L’incendio è di grosse proporzioni e rischia di propagarsi ad una casa ubicata vicino a quella che ha preso fuoco. Per il momento non risultano esserci feriti. Gravi i danni per la struttura.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco permanenti di Trento e le squadre di Civezzano e Caldonazzo. Le forze dell’ordine stanno mettendo in sicurezza la zona dove è vietato transitare.

Come detto non si segnalano al momento nessun ferito o intossicato e le persone sono state fatte tutte evacuare. Per le cause dell’incendio stanno indagando le forze dell’ ordine e periti dei vigili del fuoco permanenti. Ingenti i danni al tetto e al sotto tetto. Purtroppo i vigili del fuoco hanno avuto delle difficoltà per la carenza di acqua nella zona.

L’ intervento durerà fino alla tarda serata con la meticolosa bonifica del tetto e la prima stima dei danni. Nel merito dell’incendio il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha sentito il sindaco Roberto Oss Emer. “Esprimo vicinanza – ha detto Fugatti – a chi sta subendo le conseguenze del rogo e all’amministrazione comunale. Al tempo stesso è doveroso esprimere gratitudine verso i vigili del fuoco e a quanti hanno coadiuvato la loro azione. L’ennesima testimonianza che in qualsiasi giorno del calendario e a qualsiasi ora c’è chi accorre nel momento del pericolo per prestare aiuto”

